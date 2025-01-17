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大同：自建超高壓供電系統儲能案場完工併網送電

中央社／ 台北17日電

大同公司旗下新能源事業團隊大同智能今天宣布，第1個自建超高壓供電系統儲能案場正式完工併網送電。

大同發布新聞稿指出，該案場址位於大園電纜廠區內，將於近期加入電力交易平台，參與台電輔助服務，有助提升電網穩定性。未來工商與家用表後儲能及虛擬電廠將為大同智能業務推展重點。

大同目前建置的儲能電量已逾115百萬瓦（MW），其中自建的增強型動態調頻備轉容量輔助服務（E-dReg）儲能電量約50MW，分別為觀音廠6MW及該案電纜廠超高壓系統44MW。

大同說明，此次自建自動頻率控制（AFC）增強型動態調頻備轉容量輔助服務儲能案場約44MW、158.89MWh，每日提供126.4MWh儲電量，相當於1萬2600家戶用電量，總建置面積7036平方公尺。

大同解釋，案場由大同重電負責建置超高壓連接站及升壓站，並有上、下基地，16間電池組合屋，電池模組採用國際大廠三星SDI E4，電力轉換系統（PCS）由PE與Fimer（ABB）供應，搭配大同重電自產的非晶質高效能變壓器、高低壓盤，並採用大同電纜廠的超高壓電力纜線等設備。

大同 電纜

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