汐東線動工得先經歷交通黑暗期？ 近4年房市潛力區「量縮價揚」

新北捷運汐止東湖線終於在2024年底簽約，預計2025年3月動工、2032年完工，未來將串連基隆捷運以及台北民生線，台灣房屋集團趨勢中心觀察，因基捷晉升為新興捷運潛力區的汐止、基隆七堵和暖暖，三大行政區，從2021年綜合規畫報告核定後至今，近4年的平均房價，增幅在17.7~24.3%之間，其中暖暖區平均單價甚至還有1字頭。

不過，觀察建物買賣移轉棟數，近4年交易量竟全數下滑3成左右，汐止區2021年還有6,001棟，但到了2024年卻銳減至4,432棟，減幅26.1%；而基隆七堵近4年的移轉棟數，則從696棟減少至483棟，減幅30.6%；暖暖區近4年減幅也有30.8%。

台灣房屋汐止加盟店店長林威勳表示，這4年汐止的交易量下滑，主要是因為汐止不像新北的板橋、新莊、土城、林口等地區有大型的重劃區腹地，讓建商的推案量相當受限，預售案大多集中在湖前、汐止商圈，成交單價約72~78萬元；而汐止中古屋部分，20年上下的電梯大樓產品較多，成交價普遍5字頭，房價相對北市親民，因此吸引不少台北內湖和南港的首購族，以及內科、南港軟體園區的工程師來此購屋。

林威勳指出，自從去年底捷運汐東線確認於2025年3月開工後，沿線站點詢問度和帶看量都有增加，有些台北置產族尋找未來捷運站點周邊的物件擇優進場，不過自用族也要留意捷運完工之前，會須先歷經至少十年的施工「交通黑暗期」。

台灣房屋基隆仁愛加盟店店長陳立傑分析，汐東線開工的話題對目前的基隆影響尚未發酵，畢竟基隆興建捷運時程更久，不過暖暖的房價在基隆相對親民，10年內的電梯大樓，每坪約24~26萬元，而公寓則仍有1字頭單價，總價約500萬元上下可入手，買方不乏新北汐止、瑞芳區的首購與換屋族，選擇此區能購得較大空間、房價便宜的房子。