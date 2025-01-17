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山林水奪「澄清湖淨水場、台中科園污水案」2大案 合約金共達29億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

山林水（8473）報捷，成功取得兩大指標性專案，包括台灣自來水公司第七區管理處「澄清湖淨水場委外代操作暨維護」委託專業服務案，以及中部科學園區「台中園區污水下水道系統委託操作維護工作」案，兩大案合計合約金額達29億元。

山林水指出，澄清湖淨水場為大高雄地區的重要水源供應樞紐，約可供40萬CMD自來水，此次專案合約金額達5億多元，涵蓋淨水場操作維修保養、水質檢測與分析，以及廢水與污泥處理再利用等多項服務。公司將結合先進淨水技術與精細化管理，確保供水穩定性與水質安全，為當地居民提供高品質的飲用水，同時助力區域經濟發展與居民生活品質提升。

水資源管理領域，山林水再下一城，成功取得中部科學園區「台中園區污水下水道系統委託操作維護」4年合約，合約金額23億多元。

山林水指出，該專案內容涵蓋污水與雨水下水道系統的巡檢維護、水質檢測與監測系統管理等，污水處理廠的部分為14.5萬CMD，進一步鞏固山林水在高階水資源管理領域的競爭優勢，亦是山林水公司在未來營運代操上長期的穩定收益來源之一。

山林水表示，全球水資源永續利用的需求快速提升，促使水處理市場呈現高度成長潛力。隨著此次雙專案的進一步落實，公司不僅將帶動業績穩定增長，更藉由強化技術能力與市場布局，奠定未來長期競爭優勢。

展望未來，山林水表示，將持續聚焦於水資源循環利用技術的創新與應用，推動高階用水包括再生水、海水淡化及民生與工業用水的多元需求平衡，並積極開拓國內外市場，實現永續經營的藍圖。同時，公司也將結合綠色經濟與智慧管理，為水資源行業注入全新活力，成為帶動產業升級與永續發展的重要推動力量。

山林水 水資源

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