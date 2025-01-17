陳子揚不當老師傳承村落文化 獲信義房屋社區一家首獎

2024信義房屋「社區一家」全民社造行動計畫《築夢個人類》首獎由返鄉青年陳子揚獲得，該計畫以開安宮重建一甲子這一標誌性事件，來凝聚大洲村的社區意識，結合教育與設計，深耕當地社區並鼓勵居民參與，讓社區成為文化推動的重要力量。

陳子揚在領獎時表示，感謝信義房屋社區一家對他的肯定，回想自己6年前就讀台灣師範大學時，曾因不願成為一名高中老師而選擇投入社區發展的工作。當時也曾對未來感到迷茫，如今獲得肯定，他對自己過去的選擇感到驕傲。

陳子揚回想，60年前家鄉廟宇在重建時，家人曾積極參與，如今他再次回到故鄉，肩負起延續這份文化與傳承的責任，深刻感受到自己的生命與土地的緊密聯繫；此計畫的目標是透過對當地歷史文獻的整理與訪談，梳理出一系列大洲的故事，並將這些故事帶進課堂，讓大洲國小的學生成為文化傳承的接班人。

計畫同時希望為大洲設計專屬的CI視覺識別系統，將開安宮的「村落大代誌」具體化並融入日常生活中，藉此吸引更多年輕一代關注這片土地，也將編輯並出版一冊實體刊物，記錄社區全體居民在社區營造過程中的參與故事。

信義房屋表示，陳子揚的計畫之所以能獲得首獎，主要是因為其提案中充分展現了對地方文化的熱忱與深刻理解。他作為返鄉青年，將個人的專業與家鄉的需求結合，提出了「村落文化傳承」的長期規劃。計畫不僅使社區內的居民重新認識自我文化的價值，也為學校提供了發展地方學課程的助力，並促進了社區與校園間的深度合作。計畫中的短中長期目標清晰可見，且具有永續發展的潛力，成功地獲得了社區居民的認同與支持。

2025年社區一家計畫徵件即將在三月啟動，不限主題、不分男女老少，歡迎大家提出能讓社區變好、家鄉更好的想法，一起讓夢想成真。