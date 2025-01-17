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新北公布新增社宅739戶...比中央少5千戶 民代要求勿納中央數量混淆

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
三重富貴段基地未來建築規劃構想示意圖。圖／新北市城鄉局提供
三重富貴段基地未來建築規劃構想示意圖。圖／新北市城鄉局提供

新北城鄉局今公布三重區機關用地及土城區停車場用地等兩處基地變更為社福用地，預計未來作為社宅，分別提供約352戶及387戶。但至去年底市府較中央少約5千戶。新北議員廖宜琨表示新北市府推動社會住宅速度緩慢，經常公布的新聞稿內社宅戶數包括國家住都中心在新北興建的數量混淆，要求新北市府社宅數量跟上民眾需求腳步。

城鄉局表示，本次變更三重區及土城區兩處基地，其中三重區富貴段基地原為機關用地，總面積約0.3141公頃，現況為集智綠地及碧華里開心農場。土城區板院段基地原為停車場用地，面積約0.4296公頃，現況為土城逾期車輛放置場。兩處基地後續將變更為社會福利設施用地，結合公益設施空間，打造青年社會住宅。

新北市城鄉局曾在2022年發布新聞稿表示，新北市與中央攜手合作興辦社會住宅目標3.4萬戶，2023年可完工達1.1萬戶。新北市更透過多元取得策略增量社宅，包括都更分回、容積獎勵捐贈、多元社福、整體開發等方式興辦1.1萬戶。隨著都市開發透過利得回饋確未來將持續攜手中央與民間力量共同打造4.5萬戶。

根據內政部不動產資訊平台資料顯示，至去年底中央在新北包括完工、興建、決標社宅共1萬3290戶，新北市府則為8253戶，新北境內的社宅進度，中央比新北市府多出5037戶。

土城區議員廖宜琨則表示，過往新北市府發布社宅相關新聞稿時，經常將國家住都中心在新北市興建的社宅數量與新北市府自行興建的社宅數量混合，營造新北市府興建社宅量體龐大意象，事實上新北社宅需求很大，市府雖有推動但跟不上民眾需求速度，每次社宅抽籤都人滿為患且中籤率低，批評中央努力興建，新北市府還在慢慢拖，要求讓新北市民感受到市府對於社宅推動努力。

三重區議員顏蔚慈指出，市府目前在三重僅有365戶社宅，市民殷殷期盼有更多社會住宅。而城鄉局要蓋富貴段社宅，但目前卻還沒有明確規劃，預算也沒有定案，市府應該積極推動不讓市民期望落空。

城鄉局表示，三重富貴段今經新北市都委會審議通過，後續提內政部都委會審議。土城板院段案已於本月15日起公開展覽30日，各界公民或團體皆可於公展期間提出相關建議意見，市府將納入後續都市計畫委員會審議參考。兩案預計年底可進行發包，預計2031年完工。

土城板院段基地未來建築規劃構想示意圖。圖／新北市城鄉局提供
土城板院段基地未來建築規劃構想示意圖。圖／新北市城鄉局提供

內政部 社會住宅

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