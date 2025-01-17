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綠舞春遊雙重送！2月28日前訂房即贈日式鍋物+體驗6選1

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
綠舞國際觀光飯店推出「春遊好禮雙重送」加碼活動，入住可享必玩體驗6選1或旺日不加價優惠。綠舞國際觀光飯店/提供
綠舞國際觀光飯店推出「春遊好禮雙重送」加碼活動，入住可享必玩體驗6選1或旺日不加價優惠。綠舞國際觀光飯店/提供

春暖花開最適合出門踏青旅遊，離北市不遠即可飽覽大自然美景的宜蘭綠舞國際觀光飯店即日起至2月28日使用旅展住宿券或官網住房預訂2月17日至3月31日住房即享「春遊好禮雙重送」。

周一至周四入住依房型人數贈送暖心又暖胃的日式味噌小火鍋、周日至周五入住享旺日免加價或綠舞必玩體驗6選1：和菓子／抹茶／Leaf&；Vibe植栽DIY／SASA Play灑畫（每房二位，最高價值699元／位）、忍者之森／妖怪島大富翁（每房一位，最高價值899元／位） ，趁此優惠搶先訂房，開啟新一年的開春之旅。

綠舞幫旅人打造萌趣療癒的情人節之旅，攜帶親愛的另一半出遊首推「擼LALA Sweets森友會」三天兩夜住房專案，入住到擼LALA Sweets享受被貓店長們熱情招待的幸福擼貓下午茶；餵食可愛的園區水豚、羊駝、梅花鹿等；換穿經典浴衣或動漫Cosplay服飾 （價值699元／位）打卡浪漫美照暢遊5.7公頃日式主題園區；浸泡風呂浴場精油浴感受身心靈的徹底放鬆及品嚐翌日自助活力早餐。

情人節加碼活動2月14日至2月16日於全台三家分店的擼LALA Sweets 在Facebook、Instagram拍照打卡上傳與店貓互動的美照即贈逗貓棒乙支。

宜蘭五結萌度爆表的「黑RURU CAFE」萌寵咖啡廳主角就是有著世界上最可愛的羊美譽，以全身黑白為主的瓦萊黑鼻羊及克里山綿羊，全身毛茸茸的身軀配上招牌黑麻麻的臉是最特別也是最可愛的特徵。1月25日至2月2日「飲春酒、辭舊歲」調酒買一送一，與大家共迎美好金蛇年。作為情侶約會聖地的黑RURU CAFE於2月14日至2月16日只要點任一主餐，享100元加購黑皮甜心聖代或BlackPink粉愛泥（原價250元）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

咖啡廳 情人節

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