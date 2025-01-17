U-POWER專注快充 營收破億元、計畫2025年底 IPO

U-POWER 超高速充電站自 2022 年 5 月正式啟用以來，已成為快充充電業績之第三方充電營運商之領導品牌。2024年5月首度公布充電營運數據，單月達百萬度，U-POWER旭電馳科研公布2024年充電營運成績，12月份單月充電量突破180萬度，當月服務充電車次超過5.3萬次。盤點全年總充電量達1,440萬度電，較前一年480萬度電成長3倍。

回顧U-POWER自2022年5月啟動營運以來，2022至2024年營收分別200萬、3,900萬、1.2億元，持續高成長，龍頭車廠和泰車（2207）並加入成為股東。除了穩居第三方電動車快充服務龍頭外，也證明充電營運服務之商業可行性，旭電馳科研也啟動IPO計劃，由福邦證券輔導，預計於2025年底前完成IPO。

U-POWER旭電馳科研全數之營收來自電動車快充服務，隨著全台電動車數量達10 萬輛，U-POWER也持續擴充充電網絡；U-POWER充電站設置策略雖採用大型化專屬場域，投資金額較小型站點高出甚多，單站建置時程也長達 6-10個月，目前營運站點已達40站，總設備功率突破20,000 kW。

自2022年5月啟用以來，U-POWER超高速充電站迅速成為全臺電動車主的首選。2024年底，全臺已建置38座大型超高速充電站；2025年1月再新增2站、繼續擴大服務規模，總站點數達40座，並提供230個充電席次與214支超高電流液冷槍，總設備功率達21,360 kW。相較於2022年11月完成環臺11站充電網絡，至今站點數成長3.5 倍，充電車位與設備功率均提升近5倍，充電量則成長21倍。

過去兩年半以來，台電多次調漲電價，累計導致U-POWER的電價成本上漲 82%。自啟用以來，U-POWER由固定費率每度電$9，逐步調整至$9.9，2024年9月更導入具彈性的時段費率機制，並於2025年1月進一步調整：離峰費率維持每度電6.9元，假日時段費率調降至每度電8.5元，僅針對尖峰時段費率小幅上調至每度電13.5元。