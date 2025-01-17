7-ELEVEN 搶「轉運經濟」推多款主題機台 娃寶機限定登場

迎接2025年9天連續假期，不少民眾已規劃外出走春行程。7-ELEVEN創新娛樂體驗，緊跟時下潮流議題在金蛇年打造「天選運轉」走春主題，結合全台逾百間主題特色店、多種限定特色機台體驗以及轉運盒玩三大主題結構讓民眾過年旅遊可以到處試手氣，讓新年好運輪轉暢旺一整年。

7-ELEVEN全台逾百間主題特色門市、累計16種經典IP角色，平均帶動來客數比一般店型多一成。今年新春精選全台由北到南10家主題特色店，讓民眾外出觀光旅遊補給同時還能到不同主題特色店迎吉氣、接好運，還能順道購買多種開運肖像不倒翁盒玩等，增添新氣象。

推薦包含風靡全球的寶可夢以及小朋友最愛的TOMICA主題店；返鄉出遊首選，推薦最新改裝全台最美國道服務區台中「清水服務區」與多元體驗的台南「湖美門市」、高雄「愿橋門市」等，順遊鄰近的台中清水巖、台南市區周邊廟宇、高雄左營蓮池潭走春，春節期間旺運出遊攻略，別忘了到各門市遊逛、時來運轉。

迎9天連假出遊潮，即日起至2月16日，凡於ibon售票系統購買指定展覽、旅遊等票券，即可獲贈CITY CAFE中杯熱美式兌換序號一組，推薦必買包括：九族文化村櫻花季門票加贈日月潭纜車來回車票、親子同樂的Animage雜誌和吉卜力展及六福村主題樂園，還有獨家販售的2025龍崎光節：空山祭及新北三峽的大熊櫻花林門票，滿足多元出遊需求。此外，ibon雲端列印網還可印製OPEN!家族、爽爽貓、我不是胖虎等熱門肖像專屬的蛇年主題紅包袋與春聯，年節居家布置一次搞定。

為打造便利的生活服務平台，7-ELEVEN掌握「停留商機」持續創新開發多元的機台吸引消費者駐足，其中超商通路首創「人生飲料機」智FUN機，多元主題機台「盒玩」概念販售12種驚喜飲品，已於全台熱門觀光景點、交通轉運點周邊設置逾30台，遠至澎湖、小琉球等離島地區都有進駐，迄今已累積近40萬人次體驗。今起更於台北市府轉運站打造全新主題─「想體驗的工作滋味」機台，消費者可依喜好選擇「錢多」、「事少」、「離家近」等工作情境對應飲料選項，甚至還有「年終9個月」、「年假90天」等滋味提供選擇！

看好韓式拍貼機熱潮，7-ELEVEN引進全新拍貼機台，24小時皆可拍攝當紅的「人生四格照」，超商購買的商品立即可化身各種小道具，在屏東限定的3間門市還提供具有當地特色的相框，而機台甚至還能拍攝證件照，或將旅途過程的照片上傳可立即印出，隨時隨地到超商就能與三五好友來張紀念照。7-ELEVEN也率超商通路之先於全台30間門市設置近年夯遍全台的娃娃機台，可夾取像是吉伊卡哇、寶可夢、三麗鷗等肖像娃娃和可愛小物，為正版授權商品不怕夾到仿冒品，歡迎消費者來店體驗蒐集。

此外，7-ELEVEN去年10月攜手TRUNEY貴金屬交易中心首創超商進駐「黃金智能販賣機」，已熱銷超過百組黃金商品，觀察消費者最喜愛1公克金條或小金豆，熱銷價格區間約3,000多元的1公克黃金，提供小資族購買黃金最便捷的管道。日前於台中市鑫門市設置第二台「黃金智能販賣機」，並推出新春限定款的「蛇年開財運純金紅包組」，內含0.03台錢精緻純金蛇造型黃金搭配紅包設計，千元內即可入手，蛇年開運招財，收藏、送禮金好運。