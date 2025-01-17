聯德控股大咬 AI 商機 全年目標大賺一個股本

散熱暨機構件大廠聯德控股-KY（4912）17日舉辦年終尾牙，董事長徐啓峰指出，公司目前正開始供貨GB200相關零組件，且已獲得三家美系雲端服務供應商（CSP）訂單，今年業績展望樂觀正向，有信心全年大賺一個股本以上。

徐啓峰指出，從目前在手訂單來看，公司今年伺服器業務至少將比去年增長三成，並且占整體營收比重達到35%，成為繼車用零組件後，支撐公司成長的第二隻腳，而車用業務則會比去年增長約15%。

針對AI伺服器零組件訂單，徐啓峰表示，公司目前已有能力供應水冷散熱、滑軌、機構件等；其中，位於中國大陸的主要生產基地鄭州廠目前已新增一條新產線，今年過年必須要加班趕工，藉此滿足伺服器客戶的需求。

據悉，聯德控股為因應地緣政治風險，近年來也開始布局馬來西亞與泰國。徐啓峰指出，馬來西亞廠主要是生產滑軌與散熱零組件，預計3月起開始量產，供應給需要的海外客戶，泰國廠則是致力於生產車用零組件。

展望未來，徐啓峰預估，今年營運將呈現逐季成長態勢，下半年優於上半年，而上半年也將優於去年同期；單月營收方面則有機會在第2季看到6億元以上，並自此開始一路向上，全年目標至少大賺一個股本。

此外，徐啓峰透露，公司目前也已開始布局輝達（NVIDIA）今年即將發表的最新AI平台GB300，目前正與客戶積極合作中，同時相關零組件也已經被詢價中，今年也會隨著上下游合作夥伴共同切入GB300商機。

聯德控股去年前三季每股純益5.01元，較前年同期每股純益2.25元，翻倍成長，業績表現亮眼。