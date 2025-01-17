富邦媒看好無紙化趨勢 電子書閱讀器市場再掀戰火

看好無紙化興起數位閱讀需求，電商龍頭富邦媒今天在台北國際書展前，宣布跨入電子書閱讀器市場，推出首款電子書閱讀器momoBOOK，並將整合momo購物書城。

富邦媒表示，根據全球市場調查顯示，目前全球電子書閱讀器市場規模達到73.6億美元，預估未來5年內將突破百億美元。

看準網路書市的熱潮，富邦媒旗下通路momo購物網2017年開設網路書店，看好未來電子書市場，期待momoBOOK電子書閱讀器有助提升圖書事業業績。

博客來日前也公布電子書相關數據。博客來表示，2017年推出電子書後，會員人數持續成長，除了購買次數更多外，購買的數量與購書價格也持續提高，顯示電子書閱讀持續深化的趨勢。

博客來表示，從2024年電子書銷售類別發現，商業理財、心理勵志與文學小說類別的電子書，銷量持續以雙位數增長，代表電子書的閱讀市場基本盤穩定成長。

博客來指出，專業類型的教科書、參考書2024年有5成以上成長，反映電子書會員需求持續多樣化，也帶動更多元的數位內容供應形式；此外，海外會員對電子書需求持續成長，特別偏好文學、人文社科與宗教命理類。

至於博客來未來是否也會推出電子閱讀器市場，博客來向中央社記表示，正積極投入中，「敬請期待」。

另外，電子書品牌樂天Kobo在台也展現強烈企圖心，2024年2月以「Kobo Plus訂閱制」服務進軍亞洲。