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臺鹽董座丁彥哲與華山國小弦樂團 喜「樂」相逢

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
臺鹽董事長丁彥哲率一級主管，17日喜迎雲林縣華山國小弦樂團師生來訪。照片／台鹽提供
臺鹽董事長丁彥哲率一級主管，17日喜迎雲林縣華山國小弦樂團師生來訪。照片／台鹽提供

臺鹽（1737）董事長丁彥哲率一級主管，17日喜迎雲林縣華山國小弦樂團師生來訪。華山國小弦樂團現場演奏，謝謝丁董事長對偏鄉教育持續不墜的關懷，樂聲悠揚伴隨純真學童們的感謝，在歲末寒冬之際愈顯溫馨。

學期進入尾聲，校長吳文策帶領弦樂團師生近30人走讀世界，也特別拜訪臺鹽總公司，勤練琴藝的小音樂家們應邀舉辦小小音樂會，博得滿堂喝采。

華山國小校長吳文策特別感謝丁董事長，從在雲林縣政府服務的年代就非常關心華山弱勢偏鄉教育，後來轉任台灣菸酒公司董事長、臺鹽實業董事長，也持續關照偏鄉學童，讓他們在企業照拂下安心成長。華山國小雖然全校學生僅33人，但五育並重、品德兼具，而且人人都是音樂家。

弦樂團的孩子雖非音樂班出身，卻都很有天賦，從104年成立弦樂團以來征戰無數，多次榮獲全縣音樂比賽第一名，更是全國音樂比賽的常勝軍，展現偏鄉孩童的無窮潛力。

臺鹽董事長丁彥哲表示，自己也是雲林縣鄉下長大的孩子，特別關心偏鄉教育，加上臺鹽公司長年深耕在地環境力求永續經營，陸續配合衛福部推出氟碘鹽、含氟牙膏等促進學童健康，同時運用企業的力量與學校攜手合作，培育學生成長茁壯貢獻社會，是良善的循環。臺鹽公司希望藉此拋磚引玉，吸引更多企業一同守護偏鄉，鼓勵孩子發揮潛能、實現夢想。

偏鄉教育 董事長

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