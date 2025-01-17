中油董座：盼國內油氣價格合理調整 也希望政府補貼利息支出

中油財務狀況不佳，中油董事長方振仁今日表示，去年營收達1.1兆元，稅前虧355億元，累積虧損691億元，負債比接近93%，財務狀況堪憂。盼國內油氣價格要有合理調整，也希望政府補貼利息支出，會持續與政府溝通協調。

方振仁表示，受到國際地緣政治、戰爭的影響，油價去年呈現爬高走低的走勢，去年的虧損主要是因為要配合政府政策，民生、產業的油氣價格要政策上吸收以降低通膨，但國內供應是穩定充足的。

對於財務狀況要如何改善，方振仁表示，內部的發展計畫已經檢討整理，並有部分緩辦調整，才能減少舉債空間，降低利息支出。他也說，中油每年有7200億元利息支出，這是很大的負擔，也希望政府同意給予補助，或是讓中油增資。

今年油氣價格，方振仁表示，預估仍會持續受到地緣政治影響，以哈雖然已經簽署停火協定，但俄烏戰爭還在持續，且美國新任總統川普上任後會對國際貿易有很多想法，關稅、貿易障礙等不確定因素都在，也會對市場會產生影響，這些方面都都要持續觀察。

但方振仁表示，川普上任後對石化產業是持鼓勵的態度，因此在供應端的方面會增加，希望對國內的油氣價格能夠緩解。

而在能源轉型方面，方振仁強調，天然氣扮演重要角色，而三接在3月底就會測試運轉，以目前進度看來滿樂觀的，有信心可以達成任務，對北部天然氣供應更穩固。