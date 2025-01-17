鈺祥台南柳環廠今開幕 年產7200噸濾筒活性碳濾料再生

台灣最大化學濾網大廠、台積電與半導體大廠供應商「鈺祥企業」在台南新建柳環廠上午在柳營科工區開幕，廠區面積2074坪，預計每年再生7200噸濾筒活性碳濾料，減少相關產業9成廢棄物、降低客戶成本。

鈺祥企業董事長暨總經理莊士杰表示，鈺祥生產的濾筒至少可再生3次以上，目前能夠達到最 怕高10次的回收，並以所有產品都能持續再生為目標，預計2030年前降低20%碳排放。

行政院秘書長龔明鑫、台南市長黃偉哲等參與啟用儀式。龔明鑫表示，院長指示他來參加，尤其資政沈榮津任獨董力邀，鈺祥是台灣之光，多年前就率先投入環保產業符合行政院創新經濟、除在北部最新量能放在台南均衡台灣，政府會全力支持這樣的典範企業。

黃偉哲說，鈺祥109年就在台南善化設廠、接著在現在新廠濾筒活性碳回收符合ESG，期待早日能上櫃上市。

鈺祥柳環廠導入獨家的濾筒活性碳濾料再生技術，該技術，能有效協助客戶將濾筒中的活性碳再生，大幅延長使用壽命，進而減少廢棄物產生及資源浪費。

莊士杰指出，新廠不僅可滿足高科技產業化學濾筒使用再生活性碳濾料的需求，也是鈺祥邁向未來、持續精進的重要里程碑。此技術可有效過濾微汙染氣體，在半導體先進製程及環境保護方面都有重要的應用，進一步鞏固了鈺祥企業在微汙染氣體過濾防治領域的領導地位，將持續投入研發，不斷提升技術水平，應對日益嚴峻的環境挑戰。

莊士杰表示，環保永續及協助高科技半導體製程發展是公司重要使命。將繼續秉持環保永續理念，推動技術創新，為實現更綠色、更永續的未來貢獻力量。新廠的開幕不僅是企業自身成就，更是全體員工共同努力的結果，