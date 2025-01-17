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台塑生醫研發跨足生活產品、科技器材 獲SNQ兩大標章

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台塑生醫總經理劉慧啓代表台塑生醫領取微光眼鏡、抗病毒濃縮洗衣精SNQ國家品質標章。圖／台塑生醫提供
台塑生醫總經理劉慧啓代表台塑生醫領取微光眼鏡、抗病毒濃縮洗衣精SNQ國家品質標章。圖／台塑生醫提供

台塑生醫宣布最新研發「微光眼鏡」及「抗病毒濃縮洗衣精」獲SNQ國家品質標章。台塑生醫表示，秉持對產品安全與品質的追求，不僅以抗病毒洗衣精延續長期以來對健康防疫的貢獻，更憑藉與明志科大產學合作推出的微光眼鏡，首度摘下醫療暨保健器材類SNQ標章，展現台塑生醫從生活產品到科技器材的跨領域研發實力。

台塑生醫總經理劉慧啓說明，台塑生醫結合明志科大有機電子研究中心共同研發微光眼鏡，透過光照療法調節褪黑激素分泌，修正人體生理時鐘，有75%的使用者減少嗜睡、68%改善失眠，更因其穿戴式設計突破傳統光療設備限制，開創光療新應用模式，讓台塑生醫首次獲得醫療暨保健器材類SNQ標章，彰顯公司在研發領域的創新、進化與突破，以及拓展醫療多元應用的實力與決心。

劉慧啓表示，抗病毒濃縮洗衣精則延續台塑生醫於生活及防疫產品強項，採用天然抗菌成分及天然來源APG界面活性劑，經P3實驗室及第三公正單位認證，對新冠、腸病毒、A型流感、B型流感等四大病毒，以及大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等12大生活常見病菌，皆具有高達99.99%抑制率。

台塑生醫董事長王瑞瑜表示，台塑生醫不斷研發高品質、高安全性、具有前瞻眼光的產品，此次獲得SNQ國家品質標章肯定的微光眼鏡及抗病毒濃縮洗衣精，正是這項理念的具體實踐成果。

王瑞瑜指出，台塑生醫也將企業責任從產品延伸到社會層面，2021年起累計回收近40噸二手玩具、2018年起組成台塑健康關懷團隊服務9.7萬人次，因此於2024年獲得TCSA台灣企業永續獎「社會共融領袖獎」及「永續報告書銀獎」兩項大獎。

台塑 王瑞瑜

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