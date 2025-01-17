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六都「最老」交易一次看 清朝古宅180萬成交

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

春節將到來，不少家庭除舊布新進行大掃除，不過對房地產而言，屋齡舊不一定等於貶值，住商機構觀察實價資料，桃園大溪老街去年1月時一處透天部分持分交易，該戶屋齡高達147年，該屋建成時為1877年，還是清朝光緒年間。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，六都較早開發商圈，老宅仍有透天店面效益，仍具交易價值，因此仍有不少百年老屋交易案件。

根據實價，台北市去年9月位於天母古道旁一處老宅，總價40萬元出售部分持分，並被備註為地籍清理或無人繼承的標售案件，由於該戶屋齡高達88年，位居北市去年屋齡最高之交易。

桃園市屋齡最高交易，為大溪老街商圈一處透天店面，該戶部分持分去年1月以總價180.7萬元成交，屋齡高達147年，為去年六大都會區所有交易中，屋齡最高者。

對於高屋齡、屋況不明，又僅交易部分持分個案仍有買家？賴志昶分析，老宅多需大筆資金裝潢，若產權複雜還需與其他產權持有人協商，因此研判除了關係人入手之外，低總價對置產族群亦具有吸引力。

他表示，桃園大溪老宅位處知名商圈，本身具透天店面價值，持有人可能依持分比例，收取部分租金，又由於入手總價親民，讓此類老宅產權雖複雜，仍有他人願意購入。

觀察其他四都最老交易，其中新北市淡水老宅屋齡高達105年，去年4月以總價825萬元成交；台中市北區老宅屋齡達91年，以總價1600萬元成交，為去年六都各都會區最老交易中，成交總價最高者。

台南市中西區一處巷弄老宅坪數僅約8.5坪，去年1月以400萬元成交；高雄市鹽埕區一處屋齡96年老宅，去年3月以總價1450萬元移轉。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，高屋齡交易案多有貓膩，除屋況產權外，亦有不少個案已經容積移轉，雖說本身位處商圈或大馬路門牌，或為精華三角窗店面，仍有部分投資置產效益。

惟此類老宅亦有高自備款、高裝潢費的雙高問題，且若涉及部分文資議題，甚至可能因此陷入困局，因此即使此類物件總價多為「白菜價」，投資置產族群入手前仍需做好調查。

六都2024年屋齡最高實價交易。表／住商機構提供
六都2024年屋齡最高實價交易。表／住商機構提供
桃園大溪老宅周邊街景圖／取自google地圖
桃園大溪老宅周邊街景圖／取自google地圖

大溪老街 老宅

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