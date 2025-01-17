華泰名品城蛇年新春場景玩趣登場 全年業績拚成長5%

GLORIA OUTLETS華泰名品城總經理劉亭君17日表示，去年在品牌與同仁的努力下總業績以122億微幅成長收官。今年將著眼在三期零售優化、一期美食街改裝案等，品牌調整比例高達15%，期待帶動整體業績5%以上的成長。

迎接2025金蛇年，GLORIA OUTLETS華泰名品城 大玩創意梗，從經典懷舊電玩「貪食蛇」與「PAC MAN小精靈吃豆人」汲取靈感，將趣味元素融入年節場景中。結合「福樹迎春」、「華燈光影轉運站」、「四季如春蛇如意」等賀歲裝置，讓全家大小邊拍年節美照，一邊財運好運「吃滿格」，沉浸蛇年好兆頭。

春節期間，華泰名品城因應台灣燈會在桃園，已提前做好各項迎賓準備。包含掌握零售品牌的貨量折扣、全新餐飲品牌提前開業佈局、周邊交通疏導計劃等，預計能為年節業績帶來助益。還特別串連周邊企業推出「桃園Q春節聯合行銷活動」，鼓勵大家避開車潮，提早在白天先來青埔逛Outlet、用餐、前往置地廣場桃園、參觀Xpark水族館，晚上再散步到附近，欣賞超過300件以上的精彩燈會作品。

2025年「華泰唐人街」新春場景吹起懷舊電玩風。以80-90年代超夯的吃豆人、貪食蛇概念呈現蛇年財富吃滿格意象，結合東方年節喜氣裝飾、綿延1.6公里的財氣燈海，為傳統節慶增添童趣氛圍。

一期主題「福樹迎春」。車庫前盛開了四棵開運福樹，分別掛滿象徵愛情、財運、福祿與仕途順利的代表性吉祥物 — 桃花、紅包、葫蘆、算盤。左側「霓虹貪食蛇打卡牆」是MZ世代不能錯過的拍照熱點，象徵新年銅錢元寶吃滿格，財運大爆發。右側則有銀柳簇擁的許願涼亭，讓你能掛上紅色許願卡，實踐新年願望。二期主題「華燈光影轉運站」。數百盞大小燈籠串聯成華燈光影區，抬頭一看，還有炮竹春聯、元寶、如意算盤定時轉動。三期主題「四季如春蛇如意」。三期倉庫外大紅燈籠高高掛，與象徵四季如春的巨型剪紙窗花、幾何貪食蛇彩繪窗格、好運到年節擺飾相互呼應，每一處都能拍出年味爆棚的走春美照。