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華泰名品城去年業績達122億元 今年拚年增5％

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導
華泰名品城去年業績達122億元，今年拚年增5％。華泰名品城/提供
華泰名品城去年業績達122億元，今年拚年增5％。華泰名品城/提供

華泰名品城去年業績達122億元，較去年微幅成長。華泰名品城指出，今年將著眼在三期零售優化、一期美食街改裝案等，品牌調整比例達15%，拚年增5％。為搶新春商機，華泰名品城將於1月21日至2月23日推出各式新春活動，預計能帶來來客數成長，也衝新年買氣。

華泰名品城初一到初三(1月29日至1月31日) 一連三天下午2至3點，喜氣醒獅團將在二期廣場帶來「祥獅躍樁大遊行」，搭配大旗與震撼鼓陣，敲響開春好運！緊接著財神爺會驚喜現身，與雙獅一同繞行整個園區。下午3點至4點，財神爺將在三期廣場帶來「蛇年好運轉轉樂」，不用消費就有機會轉到千元商品券、COACH獨家獻禮、開運發財金、好彩頭喜糖等應景獎品。

華泰名品城總經理劉亭君表示：「去年在品牌與同仁的努力下，我們以122億，微幅成長收官。今年我們將著眼在三期零售優化、一期美食街改裝案等，品牌調整比例高達15%，期待帶動整體業績5%以上的成長。春節期間，園區因應台灣燈會在桃園，已提前做好各項迎賓準備！包含掌握零售品牌的貨量折扣、全新餐飲品牌提前開業布局、周邊交通疏導計劃等，預計能為年節業績帶來助益。我們還特別串連周邊企業推出『桃園Q春節聯合行銷活動』，鼓勵大家避開車潮，提早在白天先來青埔逛Outlet、用餐、前往置地廣場桃園、參觀Xpark水族館…，晚上再散步到附近，欣賞超過300件以上的精彩燈會作品。」

另外，華泰名品城為響應「台灣燈會在桃園」，同時歡慶Xpark五週年，首度在春節檔期 (1月21日-2月23日) 與Xpark水族館攜手推出青埔散策套裝行程。水族館內廣受網友歡迎的「癒見水母」將全面進化，由日本頂尖光影創意公司“NAKED, INC.”合作策畫「Xpark光之海月by NAKED, INC.」，預計將為「Xpark Blue」帶來嶄新的感官體驗，—圓窗與牆面結合一體，光之水母輕舞於四季夜空中。想拍出極致美照，記得漫步到「水母萬花筒」，與水母一同徜徉在光影四季與海洋的協奏曲中。至Xpark官網購買青埔散策活動行程，即可享門票95折優惠，並能在華泰名品城三期客服中心兌換近80家的Outlet品牌優惠券。

台灣燈會 春節 華泰

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