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國產署原址改建案台境得標 估2031年取得使照

中央社／ 台北17日電

在歷經8度流標後，鄰近台北市大巨蛋的財政部國產署原址（仁愛段基地）改建案16日決標，由台境企業股份有限公司得標；國產署指出，廠商預估仁愛段基地整體工程造價約新台幣16.75億元，並將於2031年取得使用執照、國產署2032年完成搬遷。

為解決現有辦公廳老舊、建物耐震能力不足問題，國產署規劃在原址改建，引進民間投資共同參與興建，由合作廠商在仁愛段基地，依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」申請獎勵容積，興建2棟政府辦公廳舍，提供國產署及交通部觀光局進駐使用。

國產署同時另提供南港段、中山段等2處位於台北市區精華地段的基地，以設定地上權方式供合作廠商興建、營運自有建物。

由於近年營建成本大漲，此案從2021年起曾8度流標，國產署去年12月第9度開標，台境企業股份有限公司符合第一階段的資格標，經過採購評選委員會召集國產署內部委員、專家學者等外部委員，共同檢視廠商規劃、綜合評選後，16日確定將此案決標予台境企業股份有限公司。

國產署表示，台境企業股份有限公司運用豐沛資源及整合能力，邀集青見營造股份有限公司及程俊強建築師事務所擔任必要分包廠商，另結合荷蘭KCAP荷開浦建築與規劃事務所等4家公司擔任協力廠商，共同執行本合作開發案。

國產署指出，依合作廠商預估，此案興建期總投資金額約48.79億元，其中仁愛段基地整體工程造價約16.75億元，初步規劃興建地上16層及11層（地下3層）兩棟辦公大樓，以「都市綠谷」為設計概念，逐層退縮形塑U型峽谷中庭內院，設計繁茂、兼容、韌性的辦公環境。

國產署表示，此案以取得耐震設計標章、銀級智慧建築標章、至少銀級綠建築標章，及符合建築能效評估系統1+級為執行目標，預計2031年取得使用執照、2032年完成搬遷；實際規劃設計內容、時程仍需端視相關審查結果為準。

國產署進一步說明，合作廠商須於決標後1個月內繳清權利金0.25億元，預計農曆年後簽訂合作開發契約，逐步啟動規劃設計、建築施工等作業；國產署將積極與合作廠商溝通確認規劃方案，並確實控管計畫執行進度，達成建置優質辦公廳舍目標。

國產署

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