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拿到40%容獎卻不蓋 為何北市上百件危老案逾期失效？

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

安信建經統計台北市建管處資料，顯示截至民國113年為止，共計核准982件危老案件，其中137件卻已備註失效，並以中山區、中正區及大同區為大宗。失效案件中，更有35件為已獲得滿額40%之容積獎勵。

安信建經總經理張峰榮表示，在取得政府危老核准後，由起造人於180日內申請建築執照，至多可再申請延展一次，超過期限則失效，而台北市危老案的失效率高達約14%，代表超過上百個建案，已面臨興建停擺的困境。

張峰榮分析，都更危老重建案會失效窒礙難行，缺乏興建資金是重要因素之一。

以台北市松山區八德路「松玥學案」為例，此案於去年12月27日舉辦開工動土大典，鄰近台北小巨蛋與南京三民捷運站，雖然位處於市區精華地段，但先前卻因面臨市場缺工缺料、造價上揚，且配合之原銀行亦無法再增加貸款，讓地主在未與安信建經「全案管理」合作前，承受資金即將斷鏈，進而可能讓興建工程停擺的壓力。

「松玥學案」為兩位所有權人持有，地主原先僅配合安信建經「信託管理」服務，於民國112年下旬，得知地主遇到興建資金以及營造廠執行問題，原銀行無法增貸建築融資，亦無專業顧問團隊支援，造成建案工程進度幾乎停滯。

在地主充分信任及委託下，委由安信建經評估後，於該年年底前啟動專案，安信建經引薦華南銀行加入，為地主籌措充足的興建資金，另一方面，安信全案管理專業團隊接手後續興建管理部份，為地主遴選營造廠及代銷公司，提供一站式的專業顧問服務，成功解決地主痛點，預計在115年完工，計畫打造地上15樓、地下4樓的嶄新大樓。

張峰榮表示，安信建經「全案管理」在雙北市承作的八大個案，總銷逾百億，其中有九成以上，地主需要先解決籌資課題，方能進行後續，顯示資金到位是成案首要關鍵，民眾可尋找專業團隊服務，以達成老屋重建。

建案 華南銀行

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