2024年十大代銷出爐！海悅6度蟬聯冠軍 這家爆黑馬

2024年房市燒燙燙，代銷業者也跟著荷包賺滿滿。《591新建案》統計，六都、新竹2024年十大代銷接案量，合計約9225.3億元，較前年成長超過3成，創下歷史新高，觀察各代銷業者，仍由海悅廣告蟬聯龍頭寶座，從統計至今已連續六年稱霸，接續為新聯陽機構、甲山林集團、萬群地產、創意家行銷、新高創廣告、新理想廣告、慕樺建築行銷、信義代銷、聯鑫不動產。

值得一提的是，新聯陽機構去年接案大爆發，總銷突破2千億元，不只緊追代銷龍頭海悅，同時狠甩代銷雙雄之一的甲山林集團，表現相當亮眼。

2024年仍由海悅廣告蟬聯代銷龍頭寶座，去年接案量2402億元，海悅近年積極南下搶灘代銷市場，去年更有近半數案量來自中南部，接案版圖遍及全台，無論是接案個數、總銷、戶數皆居全台之冠。

居次的新聯陽機構也不容小覷，2024年接案量來到2040億元，與海悅相距不遠，新聯陽去年接案大豐收，歸功5大百億指標案，包括600億元「元利四季莊園」、220億元「東方大境」、150億元「吾雙」、110億元的「麗寶南法莊園」與100億元「華固頂滙」，挹注新聯陽去年接案突破2千億元。

季軍則為甲山林集團，2024年案量同樣超過千億元，與前年相比持平，除了代銷本業量能充沛之外，也歸功自家愛山林建設積極布局，去年共有約4成案量出於自建案，代銷、營建雙軌並進。

接著則是有中台灣代銷天王之稱的萬群地產，受惠近年台中預售屋推案火熱，帶動去年接案總銷來到700億元，年增176%，以黑馬之姿一口氣晉升到第四名。

第五名則是前年意外跌出十大代銷的創意家行銷，去年重返榜單，接案總銷達670.4億元，今年手握更多指標案，包括台北南港「國際臺鐵調車場案」、台南北區「欣府城三期」等大案，預估今年接案量將衝上千億大關。

榜上常勝軍新高創廣告，接案瞄準首購需求強勁區域，去年接案總銷579億元，較前年成長逾5成。第七名新理想廣告，去年接案量522.3億元，接案重心集中在桃園各大重劃區，其中指標大案「璟都航空城」，更拉抬去年接案總銷，較前年翻倍成長。

首次入圍十大代銷的慕樺建築行銷，2024年接案總銷413億元，拿下第八名，慕樺專營雙北豪宅，不畏豪宅市場受打炒房影響，去年仍承攬北市大安「大陸耑岫」以及中山「國賓皇琚」等豪宅案。再來以往深耕北桃的信義代銷，去年首次前進南台灣，插旗台南東區「皇鼎森琚」、「永龍VA6巴哈」，接案總銷來到388.6億元。