華航董事長謝世謙猝逝 總座高星潢暫代職務

華航（2610）董事長謝世謙昨（16）日辭世，華航董座暫由總經理高星潢代理。華航昨日召開臨時董事會會後發布，華航各項業務由專業經理人分層負責，對營運無影響，新任者與生效日期另行公告。

謝世謙是交通部下屬單位財團法人中華航空事業發展基金會（航發會）的法人代表人，航發會是華航的大股東、法人董事，預期近期將改派代表人擔任董座。

對於新董座的人選，華航工會昨日喊話政府高層，華航人「拒絕空降酬庸」，期望新董事長能夠「能懂華航、帶領華航、改革華航」。

2024年的華航客、貨運持續高飛，營收寫下三冠王的佳績， 12月營收來到184.57億元，第4季合併營收528.93億元，同步寫下歷年單月、單季最佳成績；累計全年合併營收2,038.74億元，創開業以來最高，年增幅10.31%。

華航工會今天表示，董事長謝世謙是華航員工最敬愛的大家長，聽聞噩耗，謝董事長在華航服務46年，任內帶領團隊及員工挺過疫情衝擊，疫後營運逆勢高飛，2024年營收迎來公司成立65年來最佳表現。

華航表示，謝世謙董事長的離去，對於華航乃至整個航空產業而言都是一個巨大的損失，他的貢獻和成就也將永遠銘刻在華航的歷史中；全體員工對此深表哀悼，並向他的家人表示最深切的慰問；繼續秉承謝董事長的遺志，為公司永續發展持續努力。

謝董是七職等會計員出身，歷任會計處、客運處，曾經派駐國外分公司印尼與澳洲分公司總經理、華儲董事長，2016年華航空服員罷工後接任華航總經理，2019年接任華航董事長，開始華航璀璨的新頁；因為客、貨運經營管理經驗豐富，帶領華航突破疫情的艱難，疫後營運更是創下有史以來新高。

華航工會表示，謝世謙不僅基層出身，深諳華航企業中潛在的次文化，努力衝營收之餘，也戮力改變舊有的陋習，以期讓「公正文化」不再只是笑話。

業界航空業界表示，謝世謙擁有40年的航空業經驗，從不因為專業而自滿，待人處世更謙恭親和，這樣的領導風範深受各界讚譽，從機師工會、華航工會及華航員工同步表達最深哀悼之意就可以看出來。