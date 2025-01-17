謝世謙 華航部屬公認「揪感心」主管

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

華航（2610）昨（16）日痛失主帥，謝世謙昨猝逝引發華航人群起哀悼。在他的領軍下，華航去年寫下史上最好營運成績及發出史上最高年終獎金。謝世謙對華航人來說，只有「揪感心」（備感溫暖）可以形容。

另外，航空同業之一的長榮航空對於謝世謙猝逝，同感惋惜與不捨，也表達對這位才德兼備的航空同業致上無限敬意與哀思。

謝世謙1979年進入華航，服務長達46年，2019年4月爆發機師罷工，時任華航董事長何煖軒因此下台，由當時總經理謝世謙升任，至今接任董事長已六年。

謝世謙心中只有華航，他常掛在嘴邊的是華航人是華航最重要的資產。15日才代表與中華航空企業工會簽訂第7次團體協約，調整部分勞動條件與優化福利，如調高三節獎金、伙食津貼等，推動華航勞資關係穩定、和諧能共同創美好的未來。華航內部昨天聽到這個消息，員工都震驚講不出話，很難想像跟董事長已天人永隔。

2021年因為新冠疫情，全球航空業「慘到極點」，華航當時還逆勢成為全球航空業少數獲利的業者，謝居功厥偉。當時謝世謙說，「現實是殘酷的，過了今天，明天還是要面對，不斷去思考華航有何種優勢，加碼去善加規劃、運用，把優勢發揮到產生最大的邊際效應；對華航長期營運對的事，做就對了。」

謝世謙領軍華航走過疫情海嘯衝擊，全球航空業都在裁員、減薪時，他力拚保住所有員工飯碗，逆境中華航繳出全球獲利最好成績單；他心思細膩照顧員工，為了華航的永續經營勇敢的提折舊，讓華航在解封後獲利能不斷衝高，今年寫下史上最好成績單，員工也拿下最好的年終獎金。

航空業 華航 董事長

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