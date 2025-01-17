中鋼拚突圍喊出三期許 續推「二軸三轉」

全新的金蛇年即將到來，中鋼（2002）董事長黃建智昨（16）日發出公開信，對中鋼人提「三個挑戰、三個期許」續推「二軸三轉」，並用經典棒球賽來說明企業營運，希望讓中鋼在關鍵的一局揮出致勝全壘打。

對於中鋼未來的挑戰，黃建智指出，未來鋼鐵產業有三大挑戰，短期景氣循環頻率快、幅度大，中期有東協及印度粗鋼年產能在2030年合計增加2.5億公噸產能過剩的壓力，最後是碳定價、碳關稅及碳中和的三碳長期考驗。

圖／經濟日報提供

黃建智鼓勵所有中鋼人「快速改變、大膽嘗試、彈性思考」，他用棒球賽類比企業經營，他說，去年11月世界棒球12強比賽，中華隊充分展現不想輸、 不服輸、不認輸的精神，翻轉賽前不被看好的勢頭，拿下臺灣棒球史上第一座成人一級國際賽事冠軍，寫下輝煌歷史。

近年鋼鐵經營環境艱困，中鋼獲利不如預期，就像中華隊一樣面對逆風，重要的是要相信自己、凝聚彼此、蓄勢待發，以「快速、 大膽、彈性」突圍特色，值得中鋼借鏡。

黃建智說，棒球講究速度，這也是鋼鐵產業最重要的關鍵，才能在商機稍縱即逝的鋼鐵市場殺出藍海道路，中鋼上下要拋去傳統產業速度緩慢的刻板印象，透過數位轉型，加快業務速度，「中鋼的改變要從速度開始」。

此外，中鋼應效法大膽揮棒進攻精神，改變保守作風、大膽嘗試，勇於突破框架與瓶頸。近年中鋼平均年齡已降至42歲，鼓勵並接受同仁提出更有彈性的思維及作法應對。

黃建智強調，面對艱鉅難關，二軸三轉的經營發展策略是同時提升中鋼競爭力與永續經營的解答，期許中鋼人用快速、大膽、彈性的理念，賦予二軸三轉新動能，以迎接挑戰。

黃建智特別舉高值化精緻鋼廠與供應鏈轉型的例子，他說，去年精緻鋼品銷量占比為11.1%，毛利占比卻超過75%， 說明精緻鋼品是正確的道路，可以帶來可觀獲利。

目前中鋼已完成客戶田野調查，生產客戶所需的高價值利基產品，達成高值化精緻鋼廠與供應鏈轉型相輔相成，其他88.9%(毛利只占25%)的一般鋼品，也不能放棄，透過數位轉型、改善效率，提升獲利的同時持續降減生產成本。

黃建智表示，期盼未來精緻鋼品與一般鋼品對中鋼毛利貢獻各占一半，全面提升產品競爭力，就能有感改善營運績效。