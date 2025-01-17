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人物側寫／拆彈高手謝世謙 帶華航創最佳營收

聯合報／ 本報記者甘芝萁

華航服務四十六年的謝世謙，二○一九年華航機師罷工時臨危受命，接任董座，大幅改善過去劍拔弩張的勞資關係，堪稱「拆彈高手」；疫情期間則帶領華航創下史上最佳營收，財務員出身的他，還親自指導華航的財務體質，改善盈虧，讓華航員工福利逐年提升，成為幸福企業。

東吳大學經濟系畢業的謝世謙，投入華航財務處招考，在華航財務處一待就是十五年，之後陸續擔任過台北分公司客運營業部經理、印尼分公司總經理、高雄分公司總經理、台灣區處長、客運處長、行銷副總經理、華儲董事長、華航總經理等，經歷完整。

華航員工常戲稱公司「沒有老闆」，因為只要政黨輪替，就會派來一位酬庸的領導人，領導風格、政策都不連貫，甚至公司內部還塞有許多「關係人事」，長年下來也造成許多組織制度面的問題，讓一線員工非常不滿，勞資雙方對立嚴重。

二○一六年、二○一九年華航接續發生空服員、機師罷工事件，謝世謙接任董座後，華航的勞資關係也愈益改善，就連華航企業工會理事長劉惠宗都說起謝世謙的好話，認為他視員工如親。

二○二○年歷經疫情衝擊，全球航空業慘摔，但謝世謙卻以旗下七四七─四○○貨機機隊，帶領華航繳出史上最佳營收，更不吝惜發出高額獎金、加薪等；財務出身的他也親自督軍公司的盈虧，汰壞舊機處理，同時二度拍板引進新機隊等，讓華航目前成為有史以來財務體質最好的時候。

不過謝接任董事長後，也歷經大小人事亂流，最大的爭議就屬二○一九年的總統專機私菸案事件，當時謝世謙親上火線面對媒體鞠躬道歉，更表態會全權負責，也取消專機菸品預購、機邊取貨等，自此改善藍綠歷史共業。

謝世謙個性低調，不喜歡與媒體有太多接觸，前天代表華航資方與華航企業工會簽訂團體協約，優化勞工條件，簽約現場並未開放媒體採訪，華航僅在事後發布新聞稿對外說明。沒想到時隔不到廿四小時，又因猝逝消息再度登上媒體版面，也讓外界看到這位航空界前輩，一直工作到生命最後一天。

勞資 華航 財務

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