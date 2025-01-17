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華航董事長謝世謙 73歲心梗猝逝

聯合報／ 記者周湘芸黃仲明／連線報導
中華航空董事長謝世謙昨清晨因心肌梗塞在家中猝逝，享壽七十三歲。圖／華航提供
中華航空董事長謝世謙昨清晨因心肌梗塞在家中猝逝，享壽七十三歲。圖／華航提供

華航空董事長謝世謙昨清晨因心肌梗塞在家中猝逝，享壽七十三歲，由於前一天他還抱病出席活動，消息傳出，讓不少航空界人士相當訝異。華航昨召開臨時董事會並發布重訊強調，華航各項業務由專業經理人分層負責，對公司營運無影響；交通部表示，華航董事長職務將由總經理高星潢代理。

謝世謙一九七九年進入華航，服務長達四十六年，從基層財務員一路做起，二○一六年歷經華航空服員罷工後接任總經理，二○一九年四月爆發華航機師罷工，時任華航董事長何煖軒因此下台，由謝世謙升任董事長，至今接任已六年。

華航昨召開臨時董事會，隨後也發聲明表示，謝世謙執行力為各界肯定，董事長任內帶領團隊及員工挺過疫情衝擊，疫後營運逆勢高飛，去年營收迎來公司成立六十五年來最佳表現。此外，謝世謙視員工為公司最重要的資產，任內完成與華航企業工會兩次團體協約簽署，他的離去對於華航乃至整個航空產業而言都是一個巨大的損失。

華航企業工會昨也表達不捨。工會表示，謝世謙不僅對外有營運的本事，也是有史以來最善待員工的大家長，任內更戮力改變舊有的陋習，讓「公正文化」不再只是笑話，所有員工在謝董的帶領下，「都已經回不去了」。

對於接任人選，工會強調，無法接受過去政府酬庸空降的航空業門外漢、或是沒有航空營運實務經驗只會紙上談兵的官派學者來領導華航，接任人選必須是「華航基層出身」且「願意照顧基層員工」，才有資格帶領華航、改革華航。

謝世謙前天才與華航企業工會簽訂團體協約，據出席人士表示，當時他戴著口罩，偶爾有些微咳嗽，主動提及「我是被傳染感冒的」，與坐在一旁的交通部次長林國顯、華航企業工會理事長劉惠宗聊天，還談到自己因為重感冒，上午還到醫院掛急診、打點滴。儀式結束離開現場時，有員工上前關心他的身體狀況，他則回答「我就是感覺體力不好」。

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