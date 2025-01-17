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遠東SOGO 2025年營收拚新高

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導

遠東SOGO董事長黃晴雯昨（16）日表示，SOGO今年業績目標拚增1%、衝逾528億元。黃晴雯指出，今年遠東巨蛋店Garden City A、B兩區陸續開幕，明年全區完整營運後，將帶進百億元營收活水。

黃晴雯昨日出席遠東SOGO新年福袋記者會，她指出，遠東巨蛋店A棟將於第2季開幕，B棟則預計第4季亮相。對於去年開幕的C、D區，黃晴雯透露，業績表現超預期，超過目標一成，且80%的消費者為新客，40歲以下族群占比36%，為SOGO品牌注入新活力。

黃晴雯表示，去年儘管受到國際經濟與消費環境的不確定因素影響，但台灣的經濟成長預期超過3%，比日韓表現更為亮眼。逆境中衝出好成績，是台灣的特色，也是SOGO的精神。她強調，SOGO在投資上一向謹慎，一旦出手，就要讓市場驚艷，期待Garden City的開幕成為零售業的新里程碑。

對於SOGO台北各店的狀況，忠孝館店長賴必昌表示，去年忠孝館業績達123億元，為台灣坪效最高的百貨公司。他指出，今年忠孝館會持續改裝，預計引入15至20個新品牌，而今年3月會將連接捷運站的地下一樓進行改造，整體形象會傾向摩登時尚，4月就會改裝完畢，期望能再挹注更多消費動能。

天母店店長蕭淑英表示，去年天母店業績51億，成長1.6%，其中表現最好的業種為珠寶，成長40%，主要受惠於金價浮動與保值需求，其他業種如服飾類也表現亮眼，如男裝業績成長14%，女裝也成長一成。

SOGO 黃晴雯

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