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遠東SOGO董事長黃晴雯看零售業…沒有悲觀權利

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導

遠東SOGO董事長黃晴雯昨（16）日表示，台灣零售業在去年受到出國潮、國際不穩定性影響，百貨業受到相當大的衝擊，而今年雖仍然面臨挑戰但大環境已相對回穩。她表示「零售業沒有悲觀的權利」，認為台灣人一直都很努力，再加把勁就有望能提高經濟水準。

黃晴雯昨日在新年福袋記者會中表示，台灣零售業在去年受到國際經濟與消費環境的不確定因素影響，平均表現都受到衝擊。但她指出，今年各大經濟預測機構都認為台灣經濟會成長3%以上，因此對台灣人的消費力充滿信心。她認為在去年出國熱潮過後，今年消費者對出國消費會恢復常心，因此對今年零售業表現也審慎樂觀，此次農曆春節檔期也訂下42億元業績的目標，拚年增1%。

消費 零售業 黃晴雯

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