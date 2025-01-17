談數位轉型 台大科技政策產發中心CEO詹文男：衡外情 量己力

台灣上市櫃公司協會日前舉辦「東方領袖講座」，邀請台大科技政策與產業發展研究中心執行長詹文男發表演講。他指出，隨著科技的發展，年輕人與老一輩在溝通方式上存在明顯差異，尤其在對待手機與數位資訊的態度上。詹文男提出「衡外情、量己力」的策略思維，驅動企業數位化轉型。

詹文男強調，未來的世界將面臨人口老化的挑戰，預測2035年世界人口將超過90億，如何掌握「新興市場」的商機，也成為在未來重要的致勝關鍵；他舉例對老年人的創新服務，包括遠端監控及社區互助等，顯示服務需求的多樣化。此外，他也提到，年輕人的生活方式與價值觀在改變，將對未來市場產生影響。

詹文男分析，世界上有三種人，第一種是「有知識也有膽識」的人，這種人也是創辦企業的最佳人選，而第二種則是「有知識沒膽識」的人，是能勝任指導工作的類型，至於第三種「沒有知識、也沒有膽識」，他直言，大多數一般企業內的員工都屬於這個類型，由此可得知「知識」成為當今企業篩選幹部的條件之一。

詹文男表示，過去自己大部分的職涯時間，主要在資策會打拚，並持續在從事「智庫」類型的工作，超過31年的時間長時間盯著手機，因此自己在2020年、年滿57歲時，因為長時間的勞累導致罹患視網膜剝離，身體健康亮紅燈，才選擇退休。

退休之後來到財團法人工作，接下「數位轉型」工作，他透露，其實與自己跟兒子的一段對話息息相關，退休後看到法國教育部發布「禁止小孩子帶手機」的禁令，自己也有感而發的向周遭朋友勸說「不要讓手機毀了下一代」，但被兒子秒回：「沒有人可以毀了下一代，只有上一代」，而自己也開始省思「資訊的變遷」以及與下一代之間的思想的轉變。

詹文男表示，自己將這種思維模式套到「企業策略規畫」時，發現可以找出兩種不同的思考方式。第一種方式的好處是經由衡外情、量己力的程序，避免企業不自量力地設定不切實際、連老闆自己都不相信會達成的目標。第二種是先設定目標再分析形勢，其優劣剛好相反。企業通常會交互運用及驗證，以設定合理的目標與策略。

詹文男透露，除了企業上下對「數位轉型」這個名詞的認知需要留意外，在數位轉型的推動上也更是如此，尤其是老闆，對數位轉型的內涵、數位科技趨勢，以及數位轉型對組織的價值創造可以有什麼貢獻，應該要能掌握之外，對於環境變化，例如總體環境、包括社會、自然環境、經濟、技術及政治法規等構面，以及市場、客戶及競爭者，也需要有掌握，才能領導組織邁向正確的轉型路途，這就是所謂的「衡外情」。

詹文男表示，在建立企業的共識，掌握外在形勢變化，到正式邁向數位轉型規畫階段前，還有一個重要的工作須完成，那就是健診評估。亦即公司須進一步檢視己身企業的數位準備程度及相關資源，也就是「量己力」。