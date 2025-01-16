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大毅幸福公益展收藏畫作義賣 善款全數捐贈社福團體

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
大毅建設董座林隆深(左起)、喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛、龍寶建設董座張麗莉。圖／大毅建設提供
大毅建設董座林隆深(左起)、喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛、龍寶建設董座張麗莉。圖／大毅建設提供

為了將藝術之美轉化為社會溫暖，大毅建設將於1月18日至2月22日，在臻品藝術中心舉辦一場以「藝術點亮希望」為主題的《大毅幸福公益展》收藏畫作義賣活動。這次活動展出劉其偉、陳陽春、陳明善、洪瑞麟四位知名藝術家的精選畫作，並將義賣所得全數捐贈給社會福利團體，支持弱勢族群及需要幫助的對象。

近年營造成本大幅躍升，許多社福團體在面臨使用空間需要重建或擴建的需求時，常有缺乏經費、無力更新的窘境。於是大毅建設高階主管們捐出收藏的畫作，讓藝術點亮希望，擴張愛與生命的熱情，也讓社會大眾有機會透過購買藝術品為公益貢獻一份力量。

近幾年來，龍寶建設與大毅建設攜手推案，從「愛臻邸」到今年發表的「有愛臻邸」，兩家公司在建築美學與社區營造方面的理念互相契合，並在藝術與公益領域中持續發揮影響力。這樣的共識也促成了《大毅幸福公益展》的合作契機。

臻品藝術中心由龍寶建設董事長張麗莉於1990年創立，長期致力於台灣美術的傳承與社會美學教育的推廣。此次大毅建設的義賣，立意深深打動了張麗莉，她主動響應，攜手協辦公益展覽。

「因為有愛，所以相聚！」張麗莉說，希望透過這場意義非凡的公益展，讓更多人感受到藝術的美好，同時凝聚愛與希望的力量，為需要幫助的人帶來溫暖與支持。

藝術品的價值，在於能讓收藏者在欣賞藝術品的同時，感受或發掘作品的時代創作意涵，讓鑑賞、收藏藝品的過程，成為自我省思、發掘內在的時刻。像無師自通的劉其偉，創作沒有太多束縛，有其自有奔放的特色，他的作品創作泉源來自「愛」和對生命的尊重，只有愛才有感情、也才有感動人的力量。

主辦單位大毅建設董事長林隆深表示：「藝術是一種能夠傳遞情感與故事的語言，我們希望透過這次活動，讓更多人感受到藝術的力量，同時也為需要幫助的人帶來希望與支持。」

此次活動所得將全數捐贈給：社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會、財團法人台灣基督長老教會彰化中會員東路教會、台中市基督教天行佈道會、台中市私立信望愛智能發展中心、宜蘭縣私立神愛兒童之家宜蘭兒家、台中市私立十方社會福利慈善事業基金會。

受贈單位代表也感謝活動舉辦方的善舉，並表示這筆捐款將對服務對象產生深遠影響。此次義賣活動不僅為社會注入一股暖流，也讓參與者感受到藝術與公益結合的價值，期待讓更多人透過不同形式參與公益，一起為社會的美好努力。

以藝術點亮希望為主題的《大毅幸福公益展》在臻品藝術中心登場。圖／大毅建設提供
以藝術點亮希望為主題的《大毅幸福公益展》在臻品藝術中心登場。圖／大毅建設提供

大毅 義賣 董事長

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