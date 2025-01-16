2024年新北市交易量淡水衝第二 預售屋買氣王竟不在板橋、中永和

據實價登錄2024年前11月資料顯示，新北市預售屋平均總價全面站上2千萬元大關，新屋平均總價最貴落在中和區3,015萬元，其次為永和區總價2, 962萬元、板橋區2,520萬元；以交易量來看，三重、淡水區因推案量大，2024年預售交易量居新北市冠、亞軍。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，2024年中和區有國泰建設兩筆指標新建案「META PARK」、「METRO PARK」，由於新案採逾30坪以上的中大坪數規劃，且兩案均挹注逾400件交易量，拉抬整體中和區平均總價攀升；而永和因新案供給稀少，且中古屋委售量有限，在供給缺乏之下，不少永和購屋族群也選擇至中和買房，推升中和區購屋需求增加。

至於與台北市一橋之隔的永和區，陳金萍表示，地狹人稠的永和區，人口密度為全國之冠，但因交通便利、生活機能佳，尤其區域房屋供給稀少，讓區域內地段好的新建案房價率創新高，以去年在捷運頂溪站周邊指標新案「頂溪大苑」來說，共成交93件，已超過區域前11月總成交量184件逾五成交易，且新案坪數均是30坪以上中大坪數產品，讓全案每坪成交均價飆破9字頭，同步推升永和區預售屋平均總價。

據實價登錄去年前11月資料顯示，新北市預售屋平均總價全面站上2千萬元大關、達2,154萬元，平均總價最貴預售屋在中和區3,015萬元，其次是永和區總價2, 962萬元、板橋區2,520萬元，以及新莊2,417萬元、新店2,382萬元。

以買氣來看，三重以前11月總交易量3,490件奪冠，其次為淡水區2,545件、林口2,191件，土城、板橋各以1,853件、1,619件緊追在後；陳金萍指出，同樣與北市一橋之隔的三重鄰近台北市蛋黃區，同時又有捷運中和新蘆線、機場捷運線行經，交通便利，受到不少北市外溢的購屋族群青睞，尤其近年來不少建商在三重大舉推案，進駐仁義、重陽、二重疏洪道兩側重劃區，新案供給充沛，帶旺預售市場交易量。