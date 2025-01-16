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量子覺知手札／自主選擇
在職場或生活中，我們有可能以各種的理由來推諉採取行動的必要，讓自己逃脫行動產生的風險承擔，並且拒絕面對因改變而可能發生的惶恐、不確定與損失。
由於個人的主觀意識決定了客觀的存在是量子覺知時代的特徵，而吸引力法則會自動地作用讓我們得以心想事成，結果日常的逃避及拒絕反而成了阻擋我們獲得所要的原因。
因此，若我們願意將擁有的自主選擇權做有價值的運用，那麼我們的未來就成了自己命運的決定者而非追隨者。
（作者是資深企業顧問）
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