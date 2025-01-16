中鋼工會要求金管會調查假消息影響股價 證期局這麼說
中鋼工會質疑市場有人散布假消息，導致中鋼股價重挫，要求金管會主動調查，對此證期局副局長高晶萍今回應，中鋼已在1月3日發重訊說明轉投資虧損之事，且證交所的股市監視制度也會查核假消息，且依證交法155規定，操縱股價最重可關10年。
媒體報導，中鋼公司轉投資台智電計畫統購25年、總價5500億元的綠電，另轉投資興達海基虧損64億元。高晶萍對此表示，對於操縱股價，證交法已有相關規定，證交法155條規定，操縱股價處3年至10年以下有期徒刑，得併科1千萬到2億元以下罰金，而若犯罪所得超過1億元，刑期將再加重至七年以上有期徒刑，另外罰金將增至2500萬元起跳、5億元以下。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言