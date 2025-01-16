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中鋼工會要求金管會調查假消息影響股價 證期局這麼說

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中鋼工會要求金管會調查假消息影響股價。本報系資料庫
中鋼工會要求金管會調查假消息影響股價。本報系資料庫

中鋼工會質疑市場有人散布假消息，導致中鋼股價重挫，要求金管會主動調查，對此證期局副局長高晶萍今回應，中鋼已在1月3日發重訊說明轉投資虧損之事，且證交所的股市監視制度也會查核假消息，且依證交法155規定，操縱股價最重可關10年。

媒體報導，中鋼公司轉投資台智電計畫統購25年、總價5500億元的綠電，另轉投資興達海基虧損64億元。高晶萍對此表示，對於操縱股價，證交法已有相關規定，證交法155條規定，操縱股價處3年至10年以下有期徒刑，得併科1千萬到2億元以下罰金，而若犯罪所得超過1億元，刑期將再加重至七年以上有期徒刑，另外罰金將增至2500萬元起跳、5億元以下。

中鋼 綠電

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