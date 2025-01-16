華航董座謝世謙猝逝 空服員工會：歷屆最照顧基層董座

華航董事長謝世謙今晨因心肌梗塞猝逝，引發外界不捨。桃園市空服員職業工會今發表聲明指出，謝世謙是歷屆董事長中最照顧基層員工、空服員的一位，今上午不幸傳出驟逝消息，桃園市空服員職業工會和華航空服員們對此表達深切的哀悼。

桃園市空服員職業工會表示，自基層出身的謝世謙歷仕華航諸多部門，2016年華航空服員罷工後接任總經理、2019年接任董事長，謝世謙不僅讓華航營運漸入正常軌道，更成功渡過疫情、逆勢成長，於疫情後開創營運歷史新高。謝世謙也積極經營勞資關係、照顧空服員，2022年和工會簽訂罷工增補協議，落實禁搭便車精神，2024年履行空服員雙向考評制度，樹立航空業產業民主的新典範。

桃園市空服員職業工會指出，謝世謙的營運專業和勞資關係，均得到工會和員工的支持與肯定，桃園市空服員職業工會和華航空服員們對董事長的離開更感哀惜和懷念。

桃園市空服員職業工會也呼籲，日後繼任華航董事長者，應以兼顧營運專業和勞資溝通為考量，具備基層歷練，並照顧基層員工，延續謝世謙的領導風格，而非重蹈昔日政治酬庸之覆轍。