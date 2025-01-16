資通訊合作廠遭網路攻擊 遠東新：對營運財務無重大影響
遠東新（1402）16日公告，因重要資通訊合作廠商遭受網路攻擊導致資料外洩疑慮，遠東新已立即啟動緊急應變處理程序，並協同外部專業資安公司進行處理，以阻絕攻擊行為，但這個事件目前對營運財務無重大影響。
遠東新表示，公司是近日接獲通知，資通訊合作廠商遭受網路攻擊導致資料外洩疑慮，公司仍在調查中，目前看來對公司營運或財務無重大影響。
遠東新已重新審視可能導致資安風險的潛在因素，並採取預防措施加以防範， 未來將持續強化監控機制，以確保有效維護資訊安全。
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