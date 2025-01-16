皇翔斥資33億 向關係人慶隆開發買大同區551坪土地

皇翔（2545）16日公告，取消台北市大同區雙連段合建案，經考量後改為購入後興建，以33.17億元向關係人慶隆開發股份有公司，購入台北市大同區雙連段一小段3地號等44筆土地，土地面積約約551.76坪，每坪土地單價約601.16萬元。皇翔指出，該案鄰近民權西路站，地段佳，為營運考量購入此地。

皇翔近年啟動多元化開發策略模式，除了購置土地外，亦積極參與公辦都更、捷運聯開案等，目前在手案量包括公辦都更案永和大陳單元3、4等，捷運聯開案則有「捷運金城機廠站」、「捷運加蚋站」、「三鶯線臺北大學站捷運開發案」等。其中，永和大陳單元3基地面積近4,000坪，預計今年第1季動工，採邊建邊售，預計2029年完工；單元4基地面積約3,817.23坪，由於作業流程需要時間，最快一年後動工，預計2032年完工。

住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，目前大同區房價以單坪150~160萬元為高，以「宏國大道城」、「國王雙子星」、「欣隆101」、「亞昕華威」等為指標，後續另有「世座友樂町」與「宏道一品」為生力軍，價格預期看齊高水位，而大同區的區域利多以西門門戶計畫為主，捷運站效益也是重點，此次建商出手緊鄰民權西路站，捷運概念效益不言自明，還共享中山區生活圈，無疑達標150萬元單價門檻，品牌特性讓其更上層樓也不無機會，大同區本為台北市最早開發地帶，生活機能成熟，且腹地不大，都更危老開發潛力強，加上不乏利多加持，有其可期待性。

至於以單坪600多萬元購地，陳炳辰指出比對去年另一建商在忠孝東區以單坪逾千萬元價碼購地，此處雖非一線地位，但具備捷運、市區地帶效益，購置價碼稱得上漂亮，而在多以都更危老案為主的台北市，仍高價購地，也顯示建商對首都房市魅力難擋。