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去年前10月醫療器材業產值年增2% 眼鏡業貢獻大

中央社／ 台北16日電

醫療照護需求增加推升，經濟部表示，去年前10月醫療器材業產值新台幣881億元，年增2.1%，重回成長軌道，其中因太陽眼鏡與隱形眼鏡訂單上升，推升眼鏡製造業產值達300億元，年增7.3%，為主要成長貢獻來源。

經濟部統計處今天發布產業經濟統計簡訊表示，醫療器材業主要包括醫療設備及用品、眼鏡類、醫用化學製品等產業，由於民眾健康意識抬頭及人口老化趨勢影響，醫療照護需求與日俱增，加上業者積極研發，醫療器材業產值大抵呈現逐年上升態勢。

109年在Covid-19疫情肆虐帶動下，醫療器材業產值一舉突破千億元大關，111年產值達1175億元創歷史新高，112年因疫情趨緩，檢測試劑需求明顯下滑導致產值年減10.3%，去年1至10月醫療器材業產值881億元，年增2.1%，重回成長軌道。

按主要類別產值觀察，統計處表示，醫療設備及用品業約占醫療器材業5成為最大宗，去年前10月在歐美去化庫存，外銷需求減少與血糖機需求的交互影響下年減1.7%；眼鏡製造業占醫療器材業約3成居次，其中隱形眼鏡產值占眼鏡製造業約5成，因太陽眼鏡與隱形眼鏡訂單上升，致眼鏡業年增7.3%。

統計處表示，台灣的醫療器材業以外銷為主，直接外銷比率約為7成5。去年醫療器材業出口總值達25.4億美元，年增1.5%，出口地區依序為美國占29.7%居首，其次為日本占15.9%，中國大陸（含香港）占13.1%排名第3，德國占3.7%第4，前4大出口國合計占比逾6成。

按出口貨品觀察，統計處表示，最大出口貨品類別為醫療設備及用品11.3億美元、占44.3%，其次為眼鏡類10.2億美元、占39.9%，第3為醫用化學製品4億美元、占15.8%；此3類出口貨品中，分別以輻射及電子醫學設備、隱形眼鏡及檢測試劑出口最多，其中，輻射及電子醫學設備、檢測試劑均以美國為最大出口國，隱形眼鏡集中於日本及中國大陸（含香港）。

此外，去年台灣醫療器材業進口總值38.3億美元，年增8.8%，自美國進口占25%最多，其次為日本占11.4%，德國占10.0%位居第3，中國大陸（含香港）占9.5%第4，前4大進口國合占逾5成。主要進口貨品類別依序為醫療設備及用品31.1億美元、占81.3%，醫用化學製品4.8億美元、占12.5%及眼鏡類2.4億美元、占6.2%。

隱形眼鏡

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