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華航董事長謝世謙猝逝 長榮航空為業界痛失才德兼備高手感到惋惜

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航董事長謝世謙不幸猝逝。圖／華航提供
華航董事長謝世謙不幸猝逝。圖／華航提供

華航（2610）董事長謝世謙不幸猝逝，長榮航空也為航空業界痛失才德兼備高手感到惋惜與不捨。

業界航空業界表示，謝世謙擁有40年的航空業經驗，從不因為專業而自滿，待人處世更謙恭親和，這樣的領導風範深受各界讚譽，今天機師工會、華航工會及華航員工今天同步表達最深的哀悼之意；長榮航空也表示，對於華航謝董事長謝世謙辭世，感到十分惋惜與不捨，也表達對這位才德兼備的航空同業致上無限敬意與哀思。

全球航空業競爭激烈，面對同業競爭謝世謙生前曾豪氣地表示，「競爭越多可提供消費者選擇就愈多，如果每天都在做獨占的生意，其實一點意義都沒有」。對於逆境，他永遠樂觀面對，被疫情考驗最痛苦的時候，他說「疫情海嘯對全球航空業是最殘酷的一堂課，要從課程中學到經驗才不枉修過這堂課」。

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