快訊

死刑犯黃麟凱今晚槍決…是否執行器捐？ 衛福部：已停止多年

滑到一半雪崩！日本青森滑雪場13人受困 2人遭大雪捲入送醫

賴政府首度執行死刑 黃麟凱「絞殺」前女友與母親今晚槍決

泰合抗血栓口溶膜新藥 美國臨床三期試驗完成受試者給藥

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

興櫃生技股泰合（6467）16日公告，該公司抗血栓口溶膜新藥TAH3311已完成美國臨床三期試驗所有受試者給藥，達成505(b)(2)新劑型藥物上市的重要里程碑。本次試驗共招募60名健康受試者，採用美國食品藥物管理局（FDA）認可的生物相等性（Bioequivalence, BE）設計，與原廠錠劑進行血中濃度比較，待2025年第2季臨床試驗數據報告完成後，預計2025年第3季根據結果申請美國及歐洲藥證，同時積極尋求國際銷售合作夥伴，進一步推動全球市場布局。

泰合生技表示，TAH3311為全球首創的Apixaban抗血栓口溶膜劑型（Oral Dissolving Film, ODF），能迅速溶於口中，無需飲水，無噎嗆風險，有效解決錠劑對吞嚥困難患者的服用障礙。Apixaban（商品名Eliquis）為一種Factor Xa抑制劑，乃預防中風與治療血栓栓塞疾病的一線用藥，在同類藥物中具有使用劑量低、腸胃道出血風險較低的優勢，目前僅有錠劑劑型。

泰合生技以獨家創新技術將Apixaban改為口溶膜劑型，旨在改善臨床患者的用藥需求，尤其對老年、兒童、中風患者及其他長期受到吞嚥困難所困擾的族群，提供更方便、更安全的用藥選擇。

根據IQVIA統計，Apixaban市場需求持續擴大，2023年的美國銷售額達到221億美元，是僅次於抗癌藥Keytruda的全球第二大藥品，已成為全球第一的小分子藥物。泰合生技開發的TAH3311，改善錠劑劑型的臨床使用限制，更能滿足特殊患者的需求。由於原廠與學名藥廠專利訴訟大多獲得勝訴，僅與數家學名藥廠和解，協議這幾家學名藥廠最快可於2028年4月開始銷售。因此TAH3311若如預期取得藥證，將有機會在學名藥上市之前與原廠錠劑競爭市場。

生技股 美國

延伸閱讀

「避免美台雙重課稅」過美國會首關 外交部致謝：續與川普政府推進

台積電法說會／魏哲家：和美政府與未來政府溝通良好 禁令影響不大

川普重返白宮倒數 安永會計師教台商五大策略接招

川普關稅戰來了？林啟超：美國以關稅戰之名 行科技戰之實

相關新聞

在揚州打造24棟中國大陸版「陶朱隱園」？威京集團說話了

日前媒體報導威京集團在大陸揚州打造中國大陸版「陶朱隱園」，而且一口氣要蓋24棟。威京集團今表示，這是不實訊息；媒體所說建...

華航董事長謝世謙猝逝 長榮航空為業界痛失才德兼備高手感到惋惜

華航（2610）董事長謝世謙不幸猝逝，長榮航空也為航空業界痛失才德兼備高手感到惋惜與不捨。

中鋼董座黃建智發公開信 鼓勵中鋼人關鍵一局揮出全壘打

全新的金蛇年即將到來，中鋼（2002）董事長黃建智16日發出公開信，鼓勵所有中鋼人要「快速改變、大膽嘗試、彈性思考」，讓...

華航董座接任人選引關注 工會喊話2條件：拒絕空降酬庸

現年73歲的華航董事長謝世謙今晨在家中驚傳心肌梗塞猝逝，新的人事安排也引發關注。交通部稍早宣布由華航總經理高星潢代理董事...

中華航空公司董事長一職 預計將由高星潢總經理代理

華航（2610）公司董事長謝世謙在16日上午於家中逝世，航空界痛失英才，交通部長陳世凱深表哀悼；中華航空公司董事長職務預...

董座謝世謙猝逝 華航發布重訊：對公司營運無影響

現年73歲的華航董事長謝世謙今晨在家中驚傳心肌梗塞猝逝。中華航空今臨時召開董事會發布重訊證實此事，並表示，華航各項業務由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。