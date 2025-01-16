華航永續示範航班大放異彩 獲天合聯盟航空飛行挑戰4獎

中華航空連續三年響應天合聯盟SkyTeam航空飛行挑戰，首創客運航班單次性價值鏈合作，領先台灣航空業，傑出表現深獲天合聯盟肯定，勇奪「最佳前瞻策略獎」，並入圍「TAC解決方案最佳應用獎」、「最佳團隊合作獎」及「氣候變遷管理卓越獎」等四項大獎殊榮。

華航表示，天合聯盟SkyTeam航空飛行挑戰已邁入第三年，並進一步擴大邀集非聯盟成員參加，全球24家航空公司33個航班共同角逐，創規模之最；本月15日在沙烏地阿拉伯吉達舉行第三屆頒獎典禮，聚焦於「付諸實踐」、「一同協作」、「嵌入商業模式」等三大範疇，透過盟航間知識交流分享的方式，推動永續友誼競賽。

此外，華航永續示範航班於2024年9月4日以A350-900新世代節油航機執飛CI-100/CI-101台北往返東京成田，攜手企業客戶及航油供應商共創低碳飛行，除了返台航班添加20%永續航空燃油，也為CI-100/CI-101全班機客、貨運進行碳中和，達成淨零碳飛行。

本屆航空飛行挑戰獲獎關鍵在於華航致力落實2050年淨零碳排放目標，與全球應對氣候變遷保持一致，並透過五大核心策略，包含提升燃油效率、升級TCFD運作和緊急應變系統、推廣永續航空燃油 (SAF) 應用、參與國際航空燃油標準、引進新技術等等，穩健實現目標。華航將持續加強與國際組織合作，透過收集到的數據訊息，助益聯合國等國際氣候變遷研究，也強化在航線營運的氣候適應力。

華航推動永續發展成果備受國際肯定，屢獲國內外高度肯定，成為台灣首家獲中華信評信用評等「twA-」的航空公司，通過科學基礎減碳目標倡議組織 (SBTi) 審查，為台灣運輸服務業的先驅。