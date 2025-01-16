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SOGO敦化館年底將熄燈 精品櫃轉戰復興、大巨蛋店

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
遠東SOGO今年業績挑戰年增1％，目標528億元。記者侯思蘋/攝影
遠東SOGO今年業績挑戰年增1％，目標528億元。記者侯思蘋/攝影

遠東SOGO董事長黃晴雯16日在新年福袋記者會表示，台北第一家貴婦百貨SOGO敦化館，由於租約將到期，預計在今年12月下旬熄燈。SOGO表示，精品櫃位將陸續由SOGO復興館與大巨蛋商場銜接。

黃晴雯指出，遠東SOGO 去年業績達525億元，今年在大巨蛋店A、B兩區開出的挹注下，目標年增1%，達528億元。黃晴雯認為，今年整體大環境會回穩，對台灣零售業表現樂觀。此外，黃晴雯表示，遠東SOGO今年最大的亮點是遠東Garden City的開幕，預期2026年全館正式營運後能帶來百億的業績，A棟將於第2季開幕，B棟則預計第4季亮相。

去年因全球景氣不穩定、物價飛漲，消費者可支配所得被壓縮，精品成長速度放緩，黃晴雯表示，今年國際間不確定因素將逐漸回穩，加上台灣的經濟成長預期超過3%，對今年整體零售業表現相當有信心。

此外，去年台北SOGO各館表現亮眼，忠孝店店長賴必昌表示，去年忠孝館業績達123億元，為台灣坪效最高的百貨公司。他指出，今年忠孝館仍然會持續改裝，預計引入15至20個新品牌，而今年3月會將連接捷運站的地下一樓進行改裝，整體形象會傾向摩登、時尚，4月就會改裝完畢，期望能再挹注更多消費動能。

天母店店長蕭淑英表示，去年天母店業績51億元，成長1.6%，其中表現最好的業種為珠寶，成長40% ，主要受惠於金價浮動與保值需求。其他業種如服飾類也表現亮眼，男裝業績成長14%，女裝也成長一成。今年1月份引進北區第一家單人燒肉品牌「燒肉LIKE」，預期能提升整體營運表現。 SOGO全台店王復興店去年業績為181.6億元，今年目標成長1%，店長許淑賢對今年度的珠寶業種的表現樂觀，並看好情人節與母親節檔期。

在數位方面，SOGO的APP會員目前已達160萬人，並設定目標在2025年達到至少190萬人，總目標邁向200萬人。

SOGO 黃晴雯

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