AI轉型搶人才！信義房屋攤位爆滿 一日收400履歷

2025年「Yourator x TechOrange數位職涯博覽會暨AI人才高峰會」日前在松山文化園區盛大舉行，以「AI・SDGs・SLASHIE」為主軸，匯集國泰金控（2882）、台灣大哥大（3045）、勤業眾信、信義企業集團（信義房屋）等知名企業，提供上千個優質職缺。副總統蕭美琴親臨現場，與產業領袖共同探討AI時代的人才發展策略。

蕭副總統致詞時表示，台灣在AI發展擁有獨特優勢，包括堅實的半導體產業基礎及優秀的科技人才。政府積極推動「產業AI化」戰略，期望讓各行各業都能導入AI技術，不僅帶動傳統產業升級，更要協助企業因應數位轉型、能源轉型等全球性挑戰。教育方面，政府已規劃完整的AI學習路徑，從中小學到大學階段都將導入相應的AI教育資源，亦有偏鄉學校教師積極運用AI技術進行本土語言與原住民族語言的保存與教學。政府期待透過產官學界的共同努力，將台灣打造成AI技術的創新基地與人才庫，不只要成為AI的領跑者，更要帶動百工百業共同發展。

本次高峰會還邀請到行政院經濟發展委員會創新經濟顧問簡立峰、台積電（2330）副總經理李俊賢，及NVIDIA等科技巨擘共襄盛舉。其中，信義企業集團作為唯一受邀的不動產業者，集團AI應用發展部執行經理張玄江在專題演講中指出，全球已有八成以上的企業數位長認為生成式AI將顛覆現有商業模式。

面對此一趨勢，信義企業集團積極布局AI戰略，目前已擁有超過130位數位技術專才，並建立六大類別，涵蓋軟體開發、產品設計、AI應用等24項專業領域的完整人才體系，透過全方位的人才培育計畫，特別是透過個人發展計畫（IDP）建立完整的職涯發展藍圖，為每位同仁量身打造專屬路徑。以數據分析師為例，從SQL和Python基礎起步，透過IDP定期面談，打開專業深度與廣度，進階到資深數據分析師，接觸基期學習與模型部署，再進一步到MLOps模型週期管理、大數據深度學習技術的掌握，猶如解遊戲一步步打怪升級，搭配內外部課程推展個人任務與成長。

跨部門數位轉型方面，信義企業集團推出獨特的培訓機制，協助各單位掌握AI工具應用。張玄江表示，集團採取循序漸進的策略，從「數據力」、「程式力」、「AI賦能」三大面向，透過真實數據、深入淺出的教學方式、社團與成果發表等方式，並搭配內部導師制度，帶領同仁熟練操作進階工具。「我們的目標不僅是提升個人技能，更要形塑整體的數位文化」他強調，透過系統化的培訓計畫，目前各部門已養成超過30位幕僚夥伴成為數據人才，也有10個部門、超過20支機器人流程自動化RPA（Robotic Process Automation）正式上線，實現數據驅動決策、提升效率的工作模式。近兩年來，集團內部調查也顯示組織創新能力於兩年間提升達22%。

博覽會當天到場的求職者人流破萬，信義企業集團攤位更是人氣爆棚，一整天駐足的求職者從未間斷。現場除了有數位智能中心主管與同仁親自到場與求職者分享房產科技（PropTech）實務經驗外，另搭配實際產品應用的展示（如「我家有多夯」、「DiNDON智能賞屋」等），讓求職者對物件匹配的效率與精準度印象深刻，充分打破對於信義數位團隊與科技應用的想像，互動氣氛熱烈，攤位人氣居高不下，當日回收近400份履歷，展現信義企業集團以科技創新推動產業升級的決心，成功吸引新世代數位人才的目光。

信義企業集團目前積極延攬數位人才，提供完整的職涯發展藍圖與跨領域發展機會，並強調將持續深化AI應用，打造透明、高效的工作環境，並以房產科技創新帶動產業升級，期待有志之士加入這波數位浪潮，更多資訊可上徵才網頁（https://hr.sinyi.com.tw/）查詢。