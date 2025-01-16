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北市危老案超過上百件失效 安信建經：讓資金到位是關鍵

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
安信建經【全案管理】個案台北市松山區八德路「松玥學案」，於民國113年12月27日舉辦開工動土大典。（圖／信義房屋提供）
安信建經【全案管理】個案台北市松山區八德路「松玥學案」，於民國113年12月27日舉辦開工動土大典。（圖／信義房屋提供）

安信建經統計台北市建管處資料，顯示截至民國113年為止，共計核准982件危老案件，其中137件卻已備註失其效力，並以中山區、中正區及大同區為大宗。失效案件中，更有35件為已獲得滿額40%之容積獎勵。安信建經總經理張峰榮表示，在取得政府危老核准後，由起造人於180日內申請建築執照，至多可再申請延展一次，超過期限則予以失效。台北市危老案的失效率高達約14%，代表超過上百個建案，已面臨興建停擺的困境。

張峰榮進一步分析，會讓都更危老重建案窒礙難行，認為「缺乏興建資金」是重要因素之一，以安信建經【全案管理】個案台北市松山區八德路「松玥學案」為例，此案於去年12月27日舉辦開工動土大典，鄰近台北小巨蛋與南京三民捷運站，雖然位處於市區精華地段，但先前卻因面臨市場缺工缺料、造價上揚，且配合之原銀行亦無法再增加貸款，讓地主在未與安信建經「全案管理」合作前，承受資金即將斷鏈，進而可能讓興建工程停擺的壓力。

「松玥學案」為兩位所有權人持有，地主原先僅配合安信建經「信託管理」服務，於民國112年下旬，得知地主遇到興建資金以及營造廠執行問題，除了原銀行無法增貸建築融資，亦無專業顧問團隊給予支援，因此造成建案工程進度幾乎停滯，於是在地主充分信任及委託下，委由安信建經評估後，於該年年底前啟動專案，安信建經引薦華南銀行加入，為地主籌措充足的興建資金，另一方面，安信【全案管理】專業團隊接手後續興建管理部份，為地主遴選營造廠及代銷公司，提供一站式的專業顧問服務，成功解決地主痛點。本案預計在115年完工，計畫打造地上15樓、地下4樓的嶄新大樓，為地主及購屋消費者，提供安全舒適的居住品質。

最後，張峰榮強調，安信建經今年屆滿三十年，「全案管理」在雙北市承作的八大個案，總銷突破百億，其中有九成以上，是地主需要先解決籌資課題，方能進行後續，因此認為資金到位是成案的首要關鍵，由於安信與全國超過20間以上銀行合作，不動產管理資產總額超過2,500億，在了解地主及建案之條件狀況，以極力爭取100%建築融資為目標，並且，為個案客製化融資規劃及代辦作業，協助地主綜合比較各銀行所提出最有利條件的優劣分析，最後提供對於地主最適合的資金方案建議，再結合「全案管理」專業的興建管理團隊，陪同地主將建案順利完工、銷售，安信用專業達成老屋重建，打造居住安全環境，活化地產價值，除為地主解決自地自建的痛點，也為都市更新、老屋重建盡一份心力。

台北市危老核准個案效力案件數
台北市危老核准個案效力案件數
安信建經【全案管理】個案台北市松山區八德路「松玥學案」，預計在115年完工，計畫打造地上15樓、地下4樓的嶄新大樓，為地主及購屋消費者，提供安全舒適的居住品質。（圖／信義房屋提供）
安信建經【全案管理】個案台北市松山區八德路「松玥學案」，預計在115年完工，計畫打造地上15樓、地下4樓的嶄新大樓，為地主及購屋消費者，提供安全舒適的居住品質。（圖／信義房屋提供）

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