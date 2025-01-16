國喬東南亞銷量超越大陸 開發高階複合材料成功轉型

國喬（1312）16日宣布，面對石化業景氣低迷，國喬石化以「開拓主力市場、轉型高階材料應用」兩大營運策略雙軌並行，已成功打破石化產業僵局，該公司主力產品成功進入東南亞市場，自2024年第3季起外銷至東南亞國家總量已超越中國大陸。此外，國喬研發生質材料以及電動車所需周邊材料，從傳統石化業轉型至高階複合材料供應商，拓展永續藍海，突破營運挑戰。

國喬近兩個月合併營收皆呈現年月雙增好表現，董事長邱德馨表示，將持續貫徹長期多元布局之經營策略，有效分散本業風險，並拓展跨領域產業供應鏈之業務，帶領產業看見「綠色石化」的更多可能。展望2025，泉州國亨即將正式商轉，產品線跨足以丙烯為核心的碳三產業鏈，投入聚丙烯高端複合材，可供應醫療、半導體晶片、電動車等全新領域。國喬透過技術創新、開發差異化產品，加速產品高值化發展，維護整體營運發展的穩定性。

國喬石化表示，2024年由於中國大陸石化產能過剩，加上內需消費低迷影響，南韓及臺灣石化業皆面臨困境，石化業者紛紛轉型或另闢市場。配合2016年以來政府新南向政策，國喬石化早已布局東南亞市場。加上全球供應鏈移轉浪潮、中國大陸石化產能過剩的外溢效應，近年來國喬石化已逐步降低對中國大陸出口，轉而提升越南、孟加拉、印度等東南亞國家出口比重。

國喬石化指出，過去中國大陸及香港地區占國喬的外銷總量七成，但至2024年第3季已降至四成左右。國喬並轉向積極開拓東南亞國家市場，外銷總量至2024年第3季超過四成，其中越南就占兩成，外銷至東南亞國家的總量正式超越中國大陸，成為政府新南向政策下轉型成功企業案例。

彭博新能源財經報告預測，東南亞將成為全球電動車樞紐，同時帶動充電樁、電池及儲能設備等相關裝置需求。國喬石化總經理曾嘉雄舉例，隨著電動車市場發展，內裝的電池及連接器（Connector）需要耐高溫、耐燃性的新型材料，像是新型尼龍複合材料、PPS（聚苯硫醚）、環保材質TPU（熱塑性聚氨酯)等，這些都是國喬石化持續精進、主力研發的項目。

近期國喬與經濟部產業發展署合作，推動提升競爭力布局海外市場計畫，積極研發出高值化、差異化之新產品，提升產品附加價值，區隔現行紅海市場或技術門檻，以切入重要供應鏈或海外利基市場。除此之外，國喬持續投入高功能尼龍纖維、生物基尼龍與PP工程塑膠等高值化產品之多元開發，並積極尋找跨領域的產業發展，如半導體電子化學品及材料，轉型為高階複合材料供應商。