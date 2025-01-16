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在揚州打造24棟中國大陸版「陶朱隱園」？威京集團說話了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
陶朱隱園。圖／記者游智文攝影
陶朱隱園。圖／記者游智文攝影

日前媒體報導威京集團在大陸揚州打造中國大陸版「陶朱隱園」，而且一口氣要蓋24棟。威京集團今表示，這是不實訊息；媒體所說建築設計師 Vincent Callebaut在中國大陸揚州執行同樣的建築計劃，也是誤傳。

媒體近日報導，信義計畫區豪宅「陶朱隱園」由巴黎建築事物所Vincent Callebaut Architectures操刀，建築設計師Vincent Callebaut也在中國大陸揚州執行同樣建築計劃，而且一口氣將蓋24座高樓。

媒體報導，網路一粉專近日以「陶朱隱園對岸版」為題，展示法國建築師Vincent Callebaut的3D立體圖，並指巴黎建築事物所VINCENT CALLEBAUT打造「陶朱隱園」後，便到對岸推出「CITYTREES」造鎮計畫，預定地在揚州。

此計畫共打造共24棟， 住宅、辦公或混合綠建築，代表樹與建築的結合，將城市轉變為垂直、綠色、密集、超連結的生態系統，來應對全球暖化。每棟建築稱為DNA towers呈現漩渦形狀，結合當代城市地區DNA螺旋結構的意義。

威京集團表示，建築師Vincent Callebaut表示該公司官網上的訊息為2014年在揚州的想法提案，但從未執行。台北市信義區的陶朱隱園是原創，為2010年參加國際競圖的提案。日前媒體所報導建築設計師Vincent Callebaut也在中國大陸揚州執行同樣的建築計劃是誤傳。

陶朱隱園

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