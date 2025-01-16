信義房屋響應防詐論壇 聚焦不動產詐騙防範

科技日新月異，詐騙手法日益精進。據統計，2024年台灣詐騙案件突破20萬件，詐騙金額總計高達數百億元，詐騙氾濫，跨界合作成為防範詐騙的關鍵。1月15日《今周刊》舉辦「防詐新戰略防詐調查發表記者會暨論壇」，集結產、官、媒多方力量，探討AI科技防詐、詐騙手法大公開等全方位防詐新策略，而信義房屋（9940）為房仲業唯一倡議的企業。

現場參與有行政院政務委員林明昕、金管會主委彭金隆、數位發展部政務次長林宜敬、內政部警政署刑事警察局局長周幼偉，參與單位有證交所、集保所、櫃買中心、期交所、中華民國人壽保險商業同業公會、中華民國信託業商業同業公會、中華民國證券保險商業同業公會、投信投顧公會、兆豐金（2886）、台灣金（8042）、元大金（2885）、玉山金（2884）、台新金（2887）、國泰金（2882）、永豐金（2890）、中信金（2891）、富邦金（2881）等，信義房屋為在場唯一響應的不動產業者。

在論壇中，今周刊公布防詐相關調查報導，並請來警政署刑事警察局預防科科長林書立專題演講「強化民眾識詐意識，詐騙手法大公開」、趨勢科技總經理洪偉淦專題演講「AI科技防詐」。

今周刊調查發現，投資詐騙是民眾最常接觸到的詐騙訊息高達76.9%，但卻有高達80%民眾有信心識別詐騙，又以高學歷高收入者為最，調查結果也發現，逾50歲的中高齡族群，平均17.1%曾接觸假冒公務機關、假冒親友等詐騙樣態，受訪民眾有77.7%比例贊成在不動產、定存及保單解除及移轉時通知指定聯絡人，但有高達83%的人，不知道可運用不動產預告登記等相關措施來防範詐騙。

信義房屋為在場唯一房仲業參與，響應的原因來自信義企業集團創辦人周俊吉的創業初心，除了善待客戶等利害關係人，房地交易產動輒上千萬且錯綜複雜，涉及民眾一生身家，許多詐騙集團利用偽造文件、虛假轉讓等手法，進行詐騙，使民眾的財產安全面臨重大挑戰，也影響社會信任度，有其社會責任，向大眾宣導防詐知識。

信義房屋過去於不動產說明書、服務保障等等引領產業，近期於社會防詐領域，更有代書、分店等專業人才知識把關，人人都是防詐大使，協助消費者識別詐騙風險。

去年起，信義房屋積極參與政府防詐計畫，與地政局合作推出「五福臨門」計畫，信義代書地政業務組執行經理葉惠玲提醒，可申請地籍異動即時通服務，土地或建物權利被申請買賣、拍賣、贈與、夫妻贈與、信託、抵押權設定、書狀補給、查封、假扣押、判決移轉、調解移轉、和解移轉案件，於辦理情形為「收件」及「異動完成」時，系統將透過簡訊或電子郵件主動發送通知給申請本項便民服務之權利人。即時通知可提高所有權人警覺性，一有異狀立即阻斷詐騙行為，在通知與案件辦理程序等資訊愈發同步透明的情況下，詐騙將無所遁形。

不動產業在防詐方面的作為不僅限於提供專業知識和資訊，還積極與政府機關合作，確保防詐網絡全面且深入。信義房屋與地政局合作防詐講座，並與媒體聯手宣導防詐知識，發揮積極社會影響力，希望有助提高民眾的警覺性，並有效降低詐騙案件發生的機率。