彰化透天厝漲贏電梯大樓、五年漲幅近三成 專家：兩大原因凸顯價值

近年來，隨著建商大舉進軍彰化市，區域內的電梯大樓越蓋越多，但還是有不少民眾更鍾情透天厝。依據內政部不動產資訊平台資料顯示，從2020年第3季到2024年第3季間，彰化市透天厝的買賣契約價格平均總價從1,231.6萬元攀升到1,566.1萬元，短短五年就上漲了約335萬元，成長幅度達27.2%，而電梯大廈的漲幅只有13.2%，漲幅明顯低於透天厝。

中信房屋金馬加盟店店長謝其洲指出，首先、透天厝土地擁有坪數多，使用空間大，備受自住客群青睞。其次、隨著集合式住宅成推案主流，透天厝愈來愈稀有，價值也水漲船高。

謝其洲指出，最近幾年彰化的建設題材相當豐沛，包括彰化第一間百貨公司「中友百貨」、彰化交流道特定區計劃、捷運等等，讓彰化房市發展充滿想像空間，也吸引了許多嗅覺敏銳的建商進駐。多數建商為了追求開發效益，會選擇推出集合式住宅，目前彰化市區新建案的每坪成交均價普遍都在3、4字頭，房價漲勢相當驚人。

相比之下，謝其洲分析，自住需求民眾還是更傾向選擇中古屋，除房價親民外，中古屋還能立即入住，不用等待漫長的施工期。其中，中古透天更是憑藉土地擁有坪數多，使用空間寬敞的優勢，成為市場上的熱門。

謝其洲指出，目前彰化市金馬路、線東路一帶的物件都非常值得購屋民眾留意，此區塊是彰化市最寬的外環道，且周邊擁有多項重點建設，如彰交特區及中捷綠線延伸等，區域發展潛力不言而喻。

他表示，以此區塊來說，總價只要1,000～2,000萬元左右就能買到屋況還不錯的中古透天，與一河之隔的台中市相比，價格相當有競爭力，因此最近幾年除彰化在地的客群外，也吸引了不少台中的外溢買盤。

對於彰化市房市發展，中信房屋研展室副理莊思敏指出，彰化市擁有穩定的剛性需求，加上各項建設題材的逐步落實，使得該區房市的支撐力較為強勁，長線值得期待。