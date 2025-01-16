台灣房屋市場景氣燈號進入修正格局 專家：第3季房市「灰犀牛」恐降臨

台灣房屋集團與中央大學台灣經濟研究發展中心合作，16日發布最新「台灣房屋市場景氣燈號」暨房市景氣預測，今年第1季景氣指標分數為50.05分，第2季則稍微回彈至51.86分，但第3季將下修為45.10分，整體房市景氣發展趨勢預估將先走高再下修。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，本期主要變數數值中，購置住宅與修繕貸款餘額、五大行庫新承作購屋金額、素地交易量等項目，在央行第七波選擇性信用管制措施後，都呈現降溫趨勢，使今年第1季景氣分數從上季51.93分降至50.05分，第2季景氣稍旺，但分數也僅在51.86分，惟因景氣從高檔向下，因此整體區間分數仍維持在象徵熱絡的黃紅燈，但從分數自去年第2季59.38分降至今年上半年50.05、51.86分來看，整體市場景氣已呈現修正格局。

台灣房屋市場景氣燈號根據17項代表性變數，評估實際市場動能及景氣，兼具「全面性」與「未來性」，是國內現今唯一可預測房市發展的領先指標。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴指出，第1季國內房市受農曆春節長假因素影響，房市交易相對冷淡，國際間又有川普走馬上任的新政變數，因此觀望氣氛較濃，景氣持續緊縮。

他表示，第2季則因受到第1季年終獎金和分紅入帳，緩和不動產貸款水位，加上農曆年後買盤可望回歸，且第2季通常進出口貿易、科技業已逐漸步入訂單旺季，使第2季房市買氣可望受到產業帶動，小幅回溫。

然而周鶴鳴分析，因整體不動產環境未脫2024年下半年以來的打炒房氛圍，因此第2季短期反彈後，房市景氣仍將回歸收斂趨勢，且第2季季末的央行理監事會議，是否還會調整信用管制政策，也將是下半年房市的重要變化球，因此整體市場也將偏向保守看待。

值得注意的是，周鶴鳴強調，去年央行為免打炒房政策誤殺換屋族，重申可以簽切結書來爭取高成數貸款，但需保證在一年內賣掉舊屋，而售屋大限恐成「灰犀牛」並將於今年下半年陸續發酵，有可能對市場價量形成干擾，也導致第3季房市景氣指標從象徵熱絡的黃紅燈，下降至象徵穩定的綠燈。

台灣房屋市場景氣燈號是由中央大學台灣經濟發展研究中心，根據2002年1月起至今，長期影響房市的17項代表性變數資料，透過主成分分析法計算景氣指標，並在95%信心水準下預測景氣指標與燈號，本次分數對應燈號分別為景氣過熱（52.55~100）的紅燈，熱絡（46.79~52.55）的黃紅燈，穩定（46.79~41.37）的綠燈，遲緩（35.44~41.37）的黃藍燈，以及低迷（0~35.44）的藍燈。