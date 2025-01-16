中鋼董座黃建智發公開信 鼓勵中鋼人關鍵一局揮出全壘打

全新的金蛇年即將到來，中鋼（2002）董事長黃建智16日發出公開信，鼓勵所有中鋼人要「快速改變、大膽嘗試、彈性思考」，讓中鋼在關鍵的一局揮出致勝全壘打。

全文如下：

欣逢春節佳節前夕，先在此向大家拜早年，誠摯祝福中鋼大家庭所有家人們， 蛇拿九穩、新年快樂。祈祝中鋼營運順暢、業務昌隆！

還記得去（113）年11月世界棒球12強比賽，全民瘋棒球，「TEAM TAIWAN」 帶給全臺灣人的那份感動，至今仍無法忘懷。比賽中年輕球員充分展現不想輸、 不服輸、不認輸的精神，翻轉賽前不被看好的勢頭，拿下臺灣棒球史上第一座成人一級國際賽事冠軍，寫下輝煌歷史。

這讓我有感於近幾年鋼鐵經營環境相對艱困，中鋼獲利不如預期，就如同世棒賽中華隊一樣，面對逆風，重要的是要相信自己、凝聚彼此、蓄勢待發。中華隊將團隊精神發揮得淋漓盡致，其中的「快速、 大膽、彈性」特色，更是值得中鋼作為借鏡。

一、快速：棒球講究速度，這也是當前鋼鐵產業最重要的關鍵，才能在商機稍縱即逝的鋼鐵市場殺出一條藍海道路。

期盼技術與生產部門秉持嚴謹態度，並盡可能縮短開發新產品的時程，掌握先機；公司上下更要拋去中鋼是傳統產業、速度緩慢的刻板印象，透過數位轉型，加快業務速度，中鋼的改變要從速度開始。

二、大膽：中華隊出賽9場，共有9名不同打者擊出10支全壘打，出棒積極，砲火猛烈，讓國人驚艷。

一個企業如果組織龐大且過度依循過往成功經驗，將可能陷入泥沼而不自知。中鋼應效法大膽揮棒進攻的精神，積極改變過去保守作風，透過技術、生產、銷售團隊通力合作，大膽嘗試，勇於突破框架與瓶頸。

三、彈性：本次教練團調度極具彈性，跳脫框架思考，做好各種沙盤推演，才能在關鍵時刻做出致勝決策，贏得勝利桂冠。中鋼有越來越多年輕同仁加入，平均年齡更已降至42歲，組織文化與作業流程不應僵化守成，面對瞬息萬變的鋼鐵經營環境，應鼓勵並接受同仁提出更有彈性的思維及作法應對。

展望未來，鋼鐵產業挑戰重重，我們正面臨鋼鐵景氣循環變動頻率快、幅度大的短期挑戰；中期則是東協及印度粗鋼年產能將在119年合計增加約2.5億公噸，將帶來鋼鐵產能過剩的地緣競爭挑戰；最後是碳定價、碳關稅及碳中和的三碳長期考驗。

面對艱鉅難關，二軸三轉的經營發展策略是同時提升中鋼競爭力與永續經營的解答，期許各位也能夠用快速、大膽、彈性的理念，賦予二軸三轉新動能來迎接挑戰。

如同棒球比賽用R來代表得分，中鋼也要用3個R來得分：Release-放鬆大家僵化的管制想法；Reset-重新塑造思維；Rebound-透過Release、Reset，把格局做大就有反彈的動力，重返榮耀。

在這裡我想特別用高值化精緻鋼廠與供應鏈轉型的例子，讓同仁了解中鋼正在努力的方向。去年精緻鋼品銷量占中鋼鋼品銷量11.1%，毛利占比卻超過75%， 說明發展精緻鋼品這條路是正確的，為我們帶來正面且可觀的獲利。

另外，曾經有客戶告訴我，中鋼產品CP（Cost Performance）值很高，雖然這代表客戶滿意中鋼產品品質，但我更期待客戶認同中鋼產品價值，我們要讓客戶願意支付合理價格， 購買中鋼商品及服務，要從提供客戶CP值高的產品，轉而提升產品VP（Value Performance）值，幫客戶創造價值的同時，也為中鋼創造價格。

為此，我們已完成客戶田野調查，並結合客戶早期供應商參與（Early Vendor Involvement, EVI）作法，由中鋼生產客戶市場端的高價值利基產品，達到高值化精緻鋼廠與供應鏈轉型相輔相成，其他88.9%（毛利只占25%）的一般鋼品，我們也不能放棄，必須仰賴大家的努力，透過數位轉型、改善作業效率等工作，落實二軸三轉規劃，在提升精緻鋼品獲利的同時，持續降減生產成本。

期盼未來精緻鋼品與一般鋼品對中鋼毛利貢獻為各占一半，全面提升產品競爭力，就能有感改善營運績效。

以上各項制度、方案、作法，沒有各位同仁在各自職位上逐一落實，就不會成功實現。因此中鋼自成立以來，就非常重視同仁的聲音，除將每位同仁視為中鋼永續經營最重要的資產外，更以成為標竿幸福企業為目標。為此，我們在去年第2季首次辦理員工參與度調查，共有4,830名同仁完成問卷，代表多數同仁對中鋼未來都懷抱著更美好的期待。

調查結果顯示，公司整體永續敬業度為80%，顯示同仁對於中鋼的使命感與投入和全球重製造業及臺灣標竿企業相當；而同仁對「經營團隊能提供員工平等的工作機會和職涯發展空間」、「公司提供的整體獎酬與工作付出相符」及「經營團隊關心員工的健康與福祉」也給予高度認同。

另外，整體留任意願高，顯著領先外部標竿企業，亦展現同仁對中鋼的認同感及滿意度。

然而，我們也看到同 仁認為「傳遞公司目標及願景」、「傾聽機制」及「提升流程運作效率」等議題上， 仍有努力的空間。大家的聲音與回饋，公司都聽見了，未來也會針對調查結果進行深度探討，擬定後續改善行動計畫，讓我們一起攜手努力，打造中鋼成為永續成長的卓越企業。

最後，我想引用臺灣隊長陳傑憲激勵隊友的一段話：「臺灣要跟世界各國對抗，有很大挑戰性，不用把目標放多遠，只要一步一步走就好，能有這麼美好的結果，真的不可思議，我們創造了歷史、創造了奇蹟」。這兩三年，全球鋼鐵產業進入景氣循環低谷，大家都很辛苦，謝謝所有同仁堅守崗位，日升日落，支持中鋼迎接一次又一次挑戰，我內心除了感激還是感激，謝謝您們陪中鋼走到今天。

新的一年大家把快速改變、大膽嘗試、彈性思考的理念放在心中，我們一步一步走好，鎖定目標就是提升中鋼營運績效。

現在中鋼已經來到關鍵一局，就讓我們一起站上打擊區，揮出致勝全壘打！

董事長黃建智 敬上 114年1月16日