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華航董座接任人選引關注 工會喊話2條件：拒絕空降酬庸

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
華航董事長謝世謙。圖／華航提供
華航董事長謝世謙。圖／華航提供

現年73歲的華航董事長謝世謙今晨在家中驚傳心肌梗塞猝逝，新的人事安排也引發關注。交通部稍早宣布由華航總經理高星潢代理董事長一職。華航企業工會今表示，謝世謙不僅對外有營運的本事，更是有史以來最善待員工的大家長，而接任人選必須是「華航基層出身」且「願意照顧基層員工」，絕不接受任何空降酬庸。

華航企業工會指出，謝世謙是華航員工最敬愛的大家長，今聽聞噩耗，所有員工除哀悼外，有更多的是不捨之情，謝世謙是7職等會計員出身，歷任會計處、客運處、華航台北分公司營業經理、高雄分公司總經理、台灣地區處長兼台北分公司總經理及行銷副總經理等職，也曾派駐國外分公司印尼與澳洲分公司總經理、華儲董事長，2016年華航空服員罷工後接任華航總經理，2019年接任華航董事長，開始華航璀璨的新頁。

華航企業工會表示，謝世謙客、貨運經營管理經驗豐富，帶領華航突破疫情的艱難，疫後營運更創下有史以來新高。他不僅對外有營運的本事，更是華航有史以來最善待員工的大家長，不僅如此，基層出身的他，深諳華航企業中潛在的次文化，努力衝營收之餘，也戮力改變舊有的陋習，以期讓「公正文化」不再只是笑話。

華航企業工會指出，不論是華航員工、或是華航工會，這幾年在基層出身的謝董帶領下，都已經回不去了。無法再接受過去政府酬庸空降的航空業門外漢、或是沒有航空營運實務經驗只會紙上談兵的官派學者來領導華航，工會對董總人選的要求，必需是「華航基層出身」且「願意照顧基層員工」，因為只有華航人才能真正知道華航的問題在哪裡，也才有資格帶領華航、改革華航。

華航企業工會表示，將代表華航全體員工向政府喊話，不接受任何空降酬庸，若政府一意孤行執意走回頭路，為了華航的未來、為了全體華航員工的權益與福祉，將不惜再戰。

罷工 航空業 華航 董事長

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