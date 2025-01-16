董座謝世謙猝逝 華航發布重訊：對公司營運無影響

現年73歲的華航董事長謝世謙今晨在家中驚傳心肌梗塞猝逝。中華航空今臨時召開董事會發布重訊證實此事，並表示，華航各項業務由專業經理人分層負責，對公司營運無影響。

華航表示，中華航空董事長謝世謙於今天上午辭世，謝董事長在華航服務46年，任內帶領團隊及員工挺過疫情衝擊，疫後營運逆勢高飛，2024年營收迎來公司成立65年來最佳表現。

華航指出，謝世謙1979年進入華航，自基層財務員做起，歷任會計處、客運處、台北分公司營業經理、高雄分公司總經理、台灣地區處長兼台北分公司總經理及行銷副總經理等職，曾派駐印尼分公司、澳洲分公司總經理及先啟資訊與華儲公司等關係企業，於2016 年擔任華航總經理兼任華信航空董事長，2019年就任華航董事長，資歷完備具豐富管理經驗，執行力為各界肯定。

華航表示，謝世謙投入航空產業數10餘年，熟稔國際航空市場，累積相當的航運專業知識及經歷，對於市場預估及掌握票價供需，更有一套精準的看法與策略；擔任華航董事長期間積極優化產品，鞏固競爭優勢，策定更精緻的航網規畫，屢創客貨運營業佳績。謝董事長視員工為公司最重要的資產，任內完成與華航企業工會2次團體協約簽署，勞資齊心，帶領全體員工繳出漂亮的成績單。

華航指出，謝世謙的離去，對於華航乃至整個航空產業而言都是一個巨大的損失；他的貢獻和成就也將永遠銘刻在華航的歷史中。全體員工對此深表哀悼，並向他的家人表示最深切的慰問。華航將繼續秉承謝董事長的遺志，為公司永續發展持續努力。